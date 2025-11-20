Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zorgelijke ontwikkeling: aantal hiv-diagnoses in Nederland daalt niet langer

Maar liefst vijftien jaar daalde het aantal hiv-diagnoses in Nederland, maar die daling is de afgelopen jaren tot stilstand gekomen. Vorig jaar kregen 444 mensen te horen dat ze hiv hebben opgelopen en de stichting hiv monitoring (SMH) van Amsterdam UMC vreest dat dat aantal in de komende jaren alleen maar meer zal stijgen.

Bijna 20 jaar geleden waren er jaarlijks zo’n 1200 nieuwe gevallen van de ziekte. Daarna daalde het aantal hiv-diagnoses, maar na een ‘zorgwekkende’ stijging in 2023 is het aantal diagnoses dit jaar niet verder gedaald, zo blijkt uit cijfers van de Stichting hiv monitoring (SMH) van Amsterdam UMC.

Zorgelijke ontwikkeling

En dat is zorgelijk, vindt Marc van der Valk, infectioloog aan het universitaire ziekenhuis en bestuurder van de stichting. Hij vreest dat het aantal diagnoses alleen nog maar meer zal stijgen als er niet wordt ingegrepen. Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er beter op hiv wordt getest en dat mensen betere toegang tot zorg moeten krijgen en toegang tot manieren om een hiv-besmetting te voorkomen.

Mensen die hiv oplopen, hebben dat vaak pas jaren later door, omdat dan pas de eerste gezondheidsklachten opduiken. De stichting schat dat eind vorig jaar 1610 mensen in Nederland rondliepen met hiv zonder dit te weten. Een jaar eerder waren dat er nog 1545. Deze mensen worden niet behandeld en kunnen daardoor het virus ook onbedoeld overdragen aan anderen.

Wat is hiv? Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Hiv breekt stap voor stap het afweersysteem af dat je beschermt tegen ziekte. Doordat die beschermlaag beschadigd raakt, kun je symptomen en klachten krijgen. Als je afweer zo verzwakt is dat je lichaam zich bijna niet meer kan beschermen, wordt dat aids genoemd.

Vooral hiv-diagnoses onder jongere mannen

Een deel van de nieuwe hiv-patiënten is waarschijnlijk pas kort geleden geïnfecteerd. Een jaar voor de diagnose was hun hiv-test namelijk negatief. Bij 42 procent van deze recente infecties gaat het om mannen die seks hebben met mannen. Hun aandeel is iets opgelopen. In 2020 ging het nog om zo’n 35 procent. Dat de infectie zo vroeg wordt ontdekt, is volgens Van der Valk positief. „Het laat zien dat mensen zich vaker laten testen”, zegt hij in een verklaring.

De nieuwe hiv-gevallen onder mannen die seks hebben met mannen worden vooral vastgesteld bij mensen die in de jaren 80 en 90 zijn geboren. Bij oudere mannen die seks hebben met mannen is het aantal nieuwe diagnoses juist gedaald.

Ook bij het Aidsfonds – Soa Aids Nederland leiden de nieuwe cijfers tot zorgen. „Als we nu niet investeren in preventie, zoals het toegankelijker maken van de hiv-preventiepil PrEP, gaat het aantal diagnoses waarschijnlijk stijgen”, zo verwacht directeur Mark Vermeulen. „En dit betekent meer mensen met hiv en hogere zorgkosten voor de maatschappij.”

Betere voorlichting

Volgens het fonds neemt niet iedereen die een verhoogde kans heeft op hiv, de preventiepillen. Vermeulen schrijft dat toe aan langere wachtlijsten en hoge kosten, maar ook aan onvoldoende voorlichting. Hij vindt het belangrijk dat er betere voorlichting komt voor kwetsbare mensen over de manieren waarop ze hiv kunnen oplopen. Veel mensen onderschatten volgens hem het risico. Ook pleit hij voor een betere beschikbaarheid van soa-testen.

Onlangs werd nog bekendgemaakt dat binnen 2 jaar een nieuw effectief hiv-medicijn op de markt zal komen.

