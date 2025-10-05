Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers vinden verklaring voor zwangerschapsmisselijkheid

Misselijk wakker worden, kokhalzen bij de geur van vlees of ineens een hekel hebben aan sigarettenrook: tot 80 procent van de zwangere vrouwen krijgt te maken met zwangerschapsmisselijkheid in de eerste maanden.

Een team van de University of California, Los Angeles (UCLA) laat nu zien dat deze klachten geen teken zijn dat er iets misgaat, maar juist dat een zwangerschap gezond verloopt.

Evolutie als beschermingsmechanisme

Volgens de onderzoekers zijn zwangerschapsmisselijkheid en voedselaversies onderdeel van een slim afweermechanisme. „Tijdens de zwangerschap staat het immuunsysteem van de moeder voor een lastige taak: het moet haar en het kind beschermen tegen infecties, maar tegelijkertijd voorkomen dat het de foetus – die voor de helft genetisch vreemd is – aanvalt”, legt antropoloog Molly Fox uit.

De oplossing zit volgens het team in een unieke mix van ontstekingsreacties en gedragsmechanismen. Misselijkheid en overgevoeligheid voor bepaalde geuren zorgen ervoor dat vrouwen eerder wegblijven van potentieel gevaarlijk voedsel, precies in de periode waarin het ongeboren kind het meest kwetsbaar is.

Metro schreef eerder over waarom vrouwen tijdens de zwangerschap trek hebben in bepaald eten.

Wat zegt het onderzoek?

Zwangerschapsmisselijkheid blijkt samen te hangen met een meer ‘pro-inflammatoire’ immuunrespons: een actieve afweerstand die het lichaam normaal inzet tegen infecties. Dat bleek uit een onderzoek waarbij zwangere vrouwen werden ondervraagd over hun zwangerschapsmisselijkheid, waarna er bloed werd afgenomen.

„Misselijkheid, braken of afkeer van eten of geuren zijn geen signalen dat er iets misgaat. Het is waarschijnlijk juist een teken dat alles normaal verloopt, en een weerspiegeling van een gezonde en nuttige immuunreactie”, aldus co-auteur Daniel Fessler.

Een uniek menselijk vraagstuk

Omdat menselijke placentas dieper in het lichaam van de moeder ingroeien dan bij andere zoogdieren, is het risico groter dat het immuunsysteem het kind als een indringer ziet. „Mensen hebben daardoor unieke strategieën nodig om te voorkomen dat het immuunsysteem de foetus aanvalt”, zegt Fox. Volgens de onderzoekers hoort misselijkheid bij die strategie.

Praktische gevolgen

Het onderzoek onderstreept dat zwangerschapsmisselijkheid niet alleen „erbij hoort”, maar ook een nuttige functie heeft. De onderzoekers pleiten ervoor dat deze kennis helpt bij het doorbreken van stigma en bij het maken van praktische aanpassingen op de werkvloer. Denk aan flexibelere werktijden of betere toegang tot zorgvoorzieningen.

Of zoals Fessler het samenvat: „Aversies tegen bepaalde geuren en misselijkheid lijken de manier van de evolutie om hetzelfde te bereiken als de waarschuwingslabels die we nu op pakjes gehakt of zachte kaas zien.”

Metro schreef eerder over feiten en fabels over zwangerschappen.

