Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit krijg je ongemerkt allemaal binnen als je water uit een plastic flesje drinkt

Veel mensen kiezen liever voor water uit een plastic fles dan uit de kraan. Handig en volgens sommigen zelfs schoner. Maar nieuw onderzoek laat zien dat dat flesje water een stuk minder puur is dan het lijkt. Elke slok kan duizenden onzichtbare microplasticdeeltjes bevatten, en die komen uiteindelijk ook in je lichaam terecht.

Volgens een studie van Concordia University slikken mensen die vooral fleswater drinken, jaarlijks tot wel 90.000 meer microplasticdeeltjes in dan mensen die kraanwater drinken. Gemiddeld nemen we allemaal al tussen de 39.000 en 52.000 van die minuscule plasticdeeltjes per jaar op, maar water uit plastic flesjes maakt dat dus nog veel erger.

Water uit een flesje: wat gebeurt er in je lichaam?

De deeltjes zijn piepklein, vaak kleiner dan een duizendste millimeter, en ontstaan doordat plastic flessen tijdens productie, opslag en transport langzaam afbrokkelen. Zonlicht en temperatuurwisselingen versnellen dat proces.

De meeste microplastics zijn te klein om te zien, maar groot genoeg om schade aan te richten. Ze kunnen de bloedbaan binnendringen, zich ophopen in organen en daar ontstekingen of hormonale verstoringen veroorzaken. Onderzoekers waarschuwen ook voor mogelijke neurologische schade en kanker, al is nog lang niet alles over de effecten bekend.

„Het probleem is niet acute vergiftiging, maar langdurige blootstelling”, zegt onderzoeker Sarah Sajedi, die het onderzoek leidde. „We weten nog te weinig over wat microplastics op de lange termijn met ons doen.”

Metro legde eerder uit hoe het precies zit met claims over microplastics.

Wat kun je zelf doen?

Wereldwijd nemen overheden maatregelen tegen plastic afval, maar die richten zich vooral op tasjes, rietjes en verpakkingen. Flesjes water blijven vaak buiten beeld, afgezien van statiegeld. Sajedi vindt dat dat moet veranderen, maar benadrukt dat bewustwording het belangrijkste is.

„Water uit een fles is prima in noodgevallen, maar geen goede dagelijkse gewoonte”, aldus de onderzoekers. Wat je zelf kunt doen? Kies liever voor kraanwater, want dat is in Nederland van uitstekende kwaliteit en wordt streng gecontroleerd. Gebruik daarbij een herbruikbare fles van glas of roestvrij staal, zodat je geen onnodig plastic verbruikt.

Drink je toch water uit plastic flesjes? Laat ze dan niet in de zon liggen, want door warmte en zonlicht breken ze sneller af en komen er meer microplastics vrij.

Reacties