Onderzoek: dit eten kan leiden tot verhoogde kans op geheugenproblemen

Fastfood, kant-en-klaarmaaltijden of ander ultrabewerkt eten lijken makkelijk en lekker, maar ze kunnen je brein op de lange termijn schade berokkenen. Vrouwen die in hun middenjaren veel ultrabewerkte voeding aten, bleken op latere leeftijd vaker last te hebben van geheugen- en concentratieproblemen.

Dat blijkt uit een grootschalige studie van de New York University, gepubliceerd in Preventive Medicine. Eerder schreef Metro al dat junkfood het geheugen al na vier dagen kan aantasten.

Een kwart meer kans

De onderzoekers volgden ruim 14.000 vrouwen vanaf 1985. Voor deze analyse keken ze naar 5119 deelnemers die decennia later vragenlijsten invulden over hun cognitieve gezondheid.

Vrouwen die in de topgroep zaten qua ultrabewerkt voedsel, denk aan bewerkt vlees, desserts en kant-en-klaarproducten, hadden 24 procent meer kans op cognitieve klachten dan vrouwen die hier het minst van aten.

„Vrouwen die veel ultrabewerkte voeding aten tijdens hun midlife zijn 20 procent meer geneigd cognitieve klachten te rapporteren in latere levensjaren, wat wijst op slechtere cognitieve functies”, zegt onderzoeksleider Yu Chen van de NYU Grossman School of Medicine.

Breder probleem

Wereldwijd nemen ultrabewerkte producten inmiddels meer dan de helft van onze dagelijkse calorie-inname in. Eerder onderzoek legde al verbanden met hartziekten en diabetes, maar de mogelijke effecten op het brein worden nu steeds duidelijker. Volgens Chen sluiten de bevindingen aan bij eerdere studies die een hoog vetgehalte in de voeding koppelen aan een groter risico op Alzheimer.

Vooral sterk bewerkte zuivelproducten, zoals zoete yoghurts en smeltkaas, en ook fastfood en verwerkt vlees lieten duidelijke verbanden zien met cognitieve klachten. Voor suikerhoudende producten of sauzen werd geen sterk verband gevonden zodra andere factoren waren meegerekend.

Metro schreef eerder over de gevolgen van ultrabewerkt eten.

Beperkingen en vervolg

De studie kent ook beperkingen: de voedingsgegevens kwamen uit vragenlijsten van decennia geleden, en dranken zoals frisdrank of proteïneshakes werden niet meegenomen. Bovendien ging het alleen om vrouwen, waardoor niet zeker is of de resultaten ook gelden voor mannen.

Toch benadrukken de onderzoekers dat dit soort inzichten waardevol zijn om beïnvloedbare risicofactoren in kaart te brengen. „We hopen leefstijlfactoren in midlife te identificeren die van invloed zijn op cognitie op latere leeftijd. Interventies of gezondheidseducatie kunnen daar op worden afgestemd”, aldus Chen.

