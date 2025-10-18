Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kom jij altijd tijd tekort? Volgens onderzoekers loop je dan meer risico op het krijgen van dementie

Voelt jouw leven als één grote race tegen de klok? En heb je zelden tijd voor ontspanning? Dan is de kans een stuk groter dat je later dementie ontwikkelt, zo blijkt uit nieuwe studie. Een chronisch tijdtekort kan volgens onderzoekers een ‘verwoestend’ effect op je brein hebben.

In het medische tijdschrift The Lancet, waarin het onderzoek werd gepubliceerd, schetsen onderzoekers een verontrustend beeld. Mensen uit lagere sociaal economische milieus zouden vaker kampen met een tijdtekort. Ze hebben onvoldoende tijd voor een goede nachtrust, hebben vaak intensief werk dat ze op onregelmatige tijden moeten uitvoeren en zitten in hun dagelijks leven veel achter schermen.

Het licht van hun telefoon of bijvoorbeeld iPad zou ervoor zorgen dat de interne klok van hun lichaam, het circadiaanse ritme, sterk beïnvloedt wordt. In vergelijking met mensen die het financieel beter hebben zouden ze ook veel minder toekomen aan ontspanning. Dat noemen de onderzoekers ook wel ‘tijdsongelijkheid’.

‘Ongelijk speelveld’

Een druk leven en een chronisch tijdtekort is volgens de onderzoekers een onderschatte bedreiging als het gaat om de ontwikkeling van dementie. Het is daarom belangrijk om af en toe gas terug te nemen en genoeg tijd te bewaren voor ontspanning, maar de onderzoekers benadrukken dat dit lang niet voor iedereen mogelijk is.

Prioriteit geven aan je gezondheid is volgens hen vooral weggelegd voor mensen die het financieel goed hebben, waardoor er een ongelijk speelveld ontstaat. „Mantelzorgers, laagbetaalde werknemers, mensen die in ploegendiensten werken en gemarginaliseerde groepen hebben vaak de grootste tijdsdruk, waardoor de kans op dementie bij hen groter is.”

Risicofactoren dementie

Vorig jaar schreef de Lancet Commissie nog over veertien factoren die verband houden met het ontwikkelen van dementie, zoals het ontbreken van een opleiding in de vroege levensfase, gehoorverlies, traumatisch hersenletsel, hypertensie, diabetes, een hoog cholesterolgehalte, overmatig alcoholgebruik, fysieke inactiviteit, depressie, roken en obesitas op middelbare leeftijd, sociale isolatie, luchtvervuiling en onbehandeld gezichtsverlies op latere leeftijd.

Deze risicofactoren zoveel mogelijk vermijden of behandelen zou wereldwijd maar liefst 45 procent van de gevallen van dementie kunnen voorkomen, maar toch is dat volgens de onderzoekers vaak niet haalbaar: je hebt namelijk tijd nodig om jezelf een gezonde levensstijl te kunnen aanmeten. Je moet tijd hebben om fysiek actief te blijven, deel te nemen aan sociale activiteiten of chronische gezondheidsproblemen te beheersen. En juist voor mensen die al tijd tekort komen, is dat lastig.

Benieuwd naar meer artikelen over dementie? Check deze artikelen:

Klinisch neuropsycholoog Roy Kessels sprak vorig jaar met Metro over manieren om het risico op dementie te verlagen.

Dit is de gemiddelde levensverwachting na een diagnose met dementie.

Uit onderzoek blijkt dat bepaalde voeding het risico op dementie kan verhogen.

Een psychiater deed uit de doeken welke signalen wel of niet op dementie kunnen wijzen.

Reacties