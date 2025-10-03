Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit waarschuwingssignaal kan een hartaanval vaak al jaren van tevoren voorspellen

Een hartaanval, beroerte of hartfalen komt zelden uit het ‘niets’. Nieuw onderzoek laat zien dat bijna iedereen die ermee te maken krijgt, al jaren eerder duidelijke waarschuwingssignalen krijgt. Deze klachten blijven echter vaak onopgemerkt of onbehandeld, terwijl ze duidelijke symptomen zijn van een hartziekte.

Voor het onderzoek van de Northwestern University in Chicago en de Yonsei University in Seoul, werden de medische dossiers van meer dan 9,3 miljoen volwassenen in Zuid-Korea en bijna 7000 volwassenen in de Verenigde Staten onder de loep genomen. Dankzij routinematige gezondheidscontroles waarbij de bloeddruk, cholesterol, glucose en rookgewoontes werden geregistreerd, konden de onderzoekers de deelnemers 20 jaar lang volgen.

Welke vroeg waarschuwingssignaal kwam het vaakst voor?

Door de dossiers te vergelijken met latere diagnoses van een hartaanval, beroerte of hartfalen, kregen de onderzoekers een duidelijk beeld van welke gezondheidsproblemen er al jaren eerder waren. Meer dan 99 procent van de mensen die later hart- en vaatziekten ontwikkelden, bleken jaren eerder al minimaal één risicofactor te hebben, terwijl meer dan 93 procent er twee of meer had. Een hoge bloeddruk was bij verreweg de meeste mensen een vaak voorkomende boosdoener en trof meer dan negen op de tien deelnemers.

Daarnaast was er ook vaak sprake van gezondheidsklachten en aandoeningen als een hoge bloedsuikerspiegel, diabetes, een hoog cholesterol en tabaksgebruik in het verleden. Zelfs onder de jongere vrouwen, van wie doorgaans wordt aangenomen dat ze een lager risico lopen, kreeg meer dan 95 procent minstens één waarschuwingssignaal voordat ze een beroerte of hartfalen kregen.

Risicofactoren hart- en vaatziekten Iedereen kan een hart- of vaatziekte krijgen. Maar de kans op het krijgen van een hart- of vaatziekte is niet bij iedereen even groot. Er zijn een aantal risicofactoren die ervoor zorgen dat iemand een grotere kans heeft op het krijgen van een hart- en vaatziekte. Sommige van deze risicofactoren zijn te beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld roken, alcohol, diabetes en overgewicht, maar een aantal zijn ook niet beïnvloedbaar, zoals bijvoorbeeld leeftijd, erfelijkheid en geslacht.

‘Meer doen aan beheersen van beïnvloedbare risicofactoren

„Het onderzoek laat duidelijk zien dat vrijwel alle mensen die een cardiovasculaire aandoening krijgen, eerder zijn blootgesteld aan een of meer ongunstige risicofactoren”, zo zegt dr. Philip Greenland, hoogleraar cardiologie aan de Feinberg School of Medicine van Northwestern University. „Het is belangrijk om dus meer te doen aan het beheersen en verminderen van deze beïnvloedbare risicofactoren, in plaats van afgeleid te worden door andere factoren die niet makkelijk te behandelen zijn en geen causale oorzaak hebben.”

Wist je trouwens dat hartaanvallen vaak op een specifieke dag voorkomen? Hier lees je daar meer over.

Vorige Volgende

Reacties