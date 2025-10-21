Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vergeet die halve marathon: met kleine stukjes rennen boost je je gezondheid al

Oké, je moet het helemaal zelf weten natuurlijk, maar kilometers rennen hoeft écht niet als het gaat om je gezondheid. Dat is goed nieuws voor wie weinig tijd of motivatie heeft om uren te hardlopen: korte, pittige sprintjes kunnen al enorme gezondheidsvoordelen opleveren.

Onderzoek laat zien dat interval running, oftewel rennen in korte, intensieve bursts, net zo goed werkt als (of zelfs beter dan) lange duurlopen.



Begin je met hardlopen? Let dan wel goed op je knieën. Hoe je dat doet, vertelt Metro je hier.

Sneller fit in minder tijd

Interval running is een variant op HIIT (high-intensity interval training). Je wisselt korte sprints af met rustige herstelmomenten. Bijvoorbeeld 30 seconden wandelen, 20 seconden rennen en 10 seconden alles geven. Dat is de zogeheten 10-20-30-methode, die in korte tijd veel effect heeft.

Door dat afwisselende tempo wordt je hart flink aan het werk gezet, wat zorgt voor een betere conditie, sterkere longen en meer vetverbranding. In een studie werd aangetoond dat slechts 10 minuten per sessie al verbeteringen gaven in metabolische gezondheid in vergelijking met veel langere duurlopen.

Meer dan alleen vet verbranden

Interval running doet meer dan alleen calorieën verbranden. Het helpt ook om je bloedsuikerspiegel te reguleren, de bloeddruk te verlagen en het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Daarnaast stimuleert het de mitochondriën, de ‘energiefabriekjes’ in je cellen, waardoor je lichaam efficiënter met energie omgaat.

En het mooiste: je hoeft er geen topsporter voor te zijn. Zelfs af en toe sprinten tussen twee lantaarnpalen tijdens een rondje joggen kan al verschil maken.

Zo begin je met rennen

Wil je interval running proberen? Begin rustig. Start bijvoorbeeld met 20 seconden sprinten, gevolgd door 40 seconden wandelen of joggen. Herhaal dat een paar keer en bouw langzaam op. Doe eerst een warming-up en luister goed naar je lichaam om blessures te voorkomen.

Wie liever binnen traint, kan dit ook op een loopband doen. Veel apparaten hebben zelfs een intervalstand.

Volgens onderzoekers is interval running hét bewijs dat fit worden geen uren hoeft te kosten. Door slim te trainen met korte, intensieve stukken kun je je gezondheid flink verbeteren, zelfs als je druk bent of geen zin hebt om lange afstanden af te leggen. Een paar minuten vol gas kan al genoeg zijn om je lijf een flinke boost te geven.

