Paniek om stijging kanker onder vijftigers niet terecht, zeggen onderzoekers

Het aantal kankerdiagnoses bij mensen onder de 50 stijgt jaarlijks. Dat klinkt alarmerend, maar een nieuwe Amerikaanse studie nuanceert die cijfers ietwat. „Jonge mensen moeten weten dat het nieuws rond kanker eigenlijk goed nieuws is.”

Een kankerepidemie, wordt het weleens genoemd. Maar daar willen de onderzoekers van de Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital en Dell Medical School niet in mee. Het tot een epidemie bestempelen „kan leiden tot onnodige screening en behandeling, terwijl het ook de aandacht afleidt van andere, meer urgente gezondheidsbedreigingen bij jongvolwassenen”.

Sterfte kanker is gehalveerd

Hoewel het aantal kankerdiagnoses dus stijgt, is de sterfte in de Verenigde Staten sinds de jaren negentig gehalveerd. De acht kankersoorten waarvan de diagnoses sinds 1992 het hardst zijn gestegen zijn schildklier-, anale-, nier-, dunne darm-, darm-, baarmoeder-, alvleesklierkanker en multipel myeloom (beenmergkanker of de ziekte van Kahler), maar de sterfte bij deze kankers nam niet toe. Borstkanker kende ook een flinke toename, maar de stijging werd door betere behandelingen gehalveerd. De stijging komt voornamelijk door vroegstadium-tumoren die via screening worden opgespoord.

👇 Aantal kankerdiagnoses in Nederland In 2024 kregen bijna 130.000 mensen de diagnose kanker te horen. Dat is een toename van 3000 ten opzichte van 2023. Eén op de twee Nederlanders krijgt ooit in zijn of haar leven kanker, blijkt uit de laatste cijfers.

Overdiagnose en meer controle

De onderzoekers concluderen dat de stijging te wijten is aan overdiagnose en meer controle. „Jonge mensen moeten weten dat het nieuws rond kanker eigenlijk goed nieuws is”, zegt dr. Gilbert Welch tegen wetenschapstijdschrift Scientias. „De sterfte door kanker bij mensen onder de 50 is zoals gezegd in de afgelopen dertig jaar gehalveerd. De angstaanjagende krantenkoppen over meer gevallen van kanker zijn misleidend: ze zeggen meer over de veranderde diagnostische praktijk dan over een werkelijke stijging van het aantal kankergevallen. Telkens als wij artsen intensiever naar kanker zoeken, vinden we meer en veel van de nieuwe gevallen die we dan ontdekken, zouden nooit symptomen of overlijden veroorzaken. Dat is het probleem van overdiagnose bij kanker.”

Hij betuigt dat intensiever testen de oorzaak van het probleem is en niet de oplossing. „Artsen hebben wel enkele aanwijzingen welke kankers gevaarlijk zijn en welke niet, maar voelen zich onder druk gezet om alles te behandelen wat het label kanker krijgt. Zo ontstaat overbehandeling.”

Hij pleit ervoor om minder testen te doen. De waarde van vroege diagnose bij kanker wordt volgens hem overschat. „Onze kankerbehandelingen worden steeds beter en ironisch genoeg geldt: hoe beter we kanker kunnen behandelen, hoe minder belangrijk vroege opsporing wordt.” Het IKNL zei eerder al dat de kansen kanker te overleven de laatste twintig jaar „bemoedigend” zijn gestegen.

