Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: meer vleesvervangers eten niet altijd goed voor je hart

Minder vlees eten wordt vaak gepresenteerd als dé manier om gezonder te leven en het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maar nieuw Europees onderzoek laat zien dat die aanname niet altijd klopt. Wie vlees vervangt door ultrabewerkte plantaardige producten, zoals kant-en-klare vleesvervangers, snacks of vegan junkfood, kan zijn hart juist meer belasten dan gedacht.

Het onderzoek, gepubliceerd in The Lancet Regional Health Europe, analyseerde gegevens van tienduizenden Europeanen die jarenlang werden gevolgd.

Bewerkte en onbewerkte plantaardige voeding

De onderzoekers keken niet alleen naar of mensen plantaardig aten, maar vooral naar het soort plantaardige voeding. Daarbij maakten ze onderscheid tussen onbewerkte plantaardige producten, zoals groenten, fruit, peulvruchten, volkoren granen en noten, en sterk bewerkte plantaardige producten zoals vleesvervangers, vegan fastfood en zoete snacks. Sterk bewerkt wordt ook wel ‘ultrabewerkt’ genoemd en brengt de nodige risico’s met zich mee voor onze gezondheid. Het is ronduit ziekmakend, zo zou het de kans verhogen op vroegtijdig overlijden.

De resultaten waren duidelijk. Mensen die voornamelijk onbewerkte plantaardige producten aten, hadden een aanzienlijk lager risico op hart- en vaatziekten. Maar bij deelnemers die veel ultrabewerkte plantaardige voeding consumeerden, lag dat risico juist hoger dan bij mensen die een gemengd maar minder bewerkt dieet volgden. Het gaat dus niet alleen om wat je weglaat, zoals vlees of zuivel, maar vooral om wat je ervoor in de plaats eet.

Wat onbewerkt en bewerkt voedsel precies is, hoor je in de video hierboven.

‘Vegan’ of ‘plantaardig’ is niet automatisch ‘gezond’

De onderzoekers benadrukken dat het om een observationele studie gaat, dus kan er geen directe oorzaak-gevolgrelatie worden vastgesteld. Toch is de steekproef groot en blijven de verbanden bestaan, zelfs na correctie voor leefstijl en andere gezondheidsfactoren.

Voedingswetenschappers waarschuwen al langer dat ‘vegan’ of ‘plantaardig’ niet automatisch betekent dat iets gezond is. Veel vleesvervangers en plantaardige snacks bevatten veel zout, suiker of verzadigd vet en relatief weinig vezels. Deze ingrediënten zijn niet bepaald goed voor je hart.

Plantaardig eten in Nederland

Ook in Nederland groeit de populariteit van plantaardig eten snel, mede doordat mensen zich zorgen maken over het klimaat en de overvloed aan vleesvervangers waarmee ze in de supermarkt worden geconfronteerd.

Het Voedingscentrum benadrukt dat de basis van een gezond plantaardig dieet moet bestaan uit onbewerkte producten, zoals peulvruchten, noten en volkoren granen. Vleesvervangers kunnen handig zijn als aanvulling, maar zijn niet nodig voor elke maaltijd.

Minder vlees eten kan goed zijn voor je gezondheid, maar alleen als je bewust kiest voor voedzame, onbewerkte alternatieven. Een vegan sticker of groen label betekent niet dat het product daadwerkelijk goed voor je gezondheid is.

Reacties