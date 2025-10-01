Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: ondergewicht zorgt voor groter sterfterisico dan overgewicht (maar er is een ‘maar’)

Er wordt vaak gedacht dat overgewicht het grootste gezondheidsrisico vormt, maar dat blijkt niet zo te zijn. Een nieuwe Deense studie toont aan dat magere mensen een groter risico lopen om te overlijden dan mensen met een maatje meer.

Voor het onderzoek van het Aarhus University Hospital werd het BMI van 85.000 mensen onder de loep genomen. De groep werd vijf jaar later opnieuw onderzocht.

Mensen met ondergewicht overlijden vaker

Het onderzoek leek in eerste instantie geen verrassende uitkomst te hebben: mensen met ondergewicht of extreem overgewicht bleken vaker te overlijden dan mensen met een gezond BMI. Maar bij mensen met ondergewicht bleek het sterfterisico aanzienlijk hoger te zijn dan bij de mensen met een maatje meer. Mensen met ondergewicht hadden bijna drie keer zo veel kans om te overlijden vergeleken met mensen met een gezond BMI (tussen 22,5 en 25). Bij ernstige obesitas (BMI van boven de 40) was de kans 2,1 keer zo groot.

De deelnemers met overgewicht (een BMI van tussen de 25 en 30) en zelfs een deel met obesitas (een BMI tussen de 30 en 35) bleken na vijf jaar niet vaker overleden te zijn dan mensen met een gezond BMI tussen de 22,5 en 25. Opvallend genoeg hadden juist mensen met een laag-normaal BMI (18,5 tot 22,5) en mensen met ondergewicht (een BMI lager dan 18,5) een hoger sterfterisico.

Verrassende uitkomst

De uitkomst heeft de onderzoekers verrast. „Een mogelijke verklaring voor de resultaten is omgekeerde causaliteit: sommige mensen vallen af door een onderliggende ziekte. In die gevallen is het de ziekte, niet het lage gewicht zelf, die het risico op overlijden verhoogt, waardoor het kan lijken alsof een hoger BMI beschermend werkt”, zo legt hoofdonderzoeker Sigrid Bjerge Gribsholt uit. „Omdat onze gegevens afkomstig waren van mensen die om gezondheidsredenen geen scans ondergingen, kunnen we dit niet volledig uitsluiten.”

Gribsholt sluit ook niet uit dat de mensen met een hoger BMI die langer leven bepaalde beschermende kenmerken hebben die de resulaten beinvloeden. Toch is het volgens haar duidelijk dat mensen met ondergewicht een veel hoger overlijdensrisico hebben.

