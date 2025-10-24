Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je stress? Volgens de wetenschap is dit de simpelste manier om weer grip te krijgen

Een volle agenda, een discussie met je partner of een kapotte wc… kleine tegenslagen kunnen een gewone dag al snel laten ontsporen. Toch is er volgens nieuw onderzoek van de Amerikaanse Penn State Universiteit één simpele sleutel om stress beter aan te kunnen.

Namelijk het gevoel dat je zélf de regie hebt.

Meer controle, minder stress

Uit het onderzoek blijkt dat mensen 62 procent meer kans hebben om hun dagelijkse problemen op te lossen op dagen waarop ze zich in control voelen. Die link werd sterker naarmate mensen ouder werden. „Zelfs kleine boosts in hoeveel controle iemand ervaart, vergroten de kans dat stressvolle situaties sneller worden opgelost”, zegt onderzoeker David Almeida van Penn State.

Volgens de wetenschappers helpt dat gevoel van grip niet alleen tegen stress, maar ook voor je algehele welzijn. Eerdere studies lieten al zien dat zelfs kleine frustraties, denk aan een misverstand op werk of een vertraagde trein, invloed hebben op de gezondheid als ze zich opstapelen.

Onderzoek naar stress

Voor het onderzoek werden duizenden Amerikanen jarenlang gevolgd. Acht dagen lang hielden deelnemers dagelijks bij welke stressmomenten ze hadden, hoeveel controle ze daarbij voelden, en of ze die problemen dezelfde dag nog hadden opgelost. Tien jaar later deden ze dat opnieuw.

De resultaten waren opvallend. Het gevoel van controle bleek geen vaste karaktertrek, maar iets wat per dag kan verschillen. En dat kleine verschil, van ‘een beetje controle’ naar ‘redelijk wat controle’, vergrootte al duidelijk de kans dat stressmomenten werden aangepakt en opgelost.

Ouderen zijn beter in stress hanteren

Opvallend genoeg werd de band tussen controle en stressverwerking sterker met de jaren. Oudere deelnemers bleken niet alleen vaker actie te ondernemen bij stress, maar waren ook succesvoller in het oplossen van dagelijkse problemen. „Naarmate we ouder worden, lijken we niet alleen meer controle te hebben, maar leren we ook beter hoe we stress kunnen hanteren”, zegt onderzoeker Dakota Witzel.

Kleine stappen, groot effect

Gelukkig is dat gevoel van controle ook al op eerdere leeftijd aan te leren. De onderzoekers adviseren simpele strategieën zoals:

Stel prioriteiten en focus op wat wél binnen je invloed ligt.

Breek grote taken op in kleine stappen.

Gebruik lijstjes of tijdsblokken om overzicht te houden.

Vraag hulp of delegeer waar mogelijk.

Reflecteer aan het einde van de dag op wat goed ging, om met meer rust aan de volgende dag te beginnen.

Almeida: „We moeten manieren vinden om mensen te helpen dat gevoel van grip te versterken. Dat kan een belangrijke buffer zijn tegen dagelijkse stress én op de lange termijn bijdragen aan een betere gezondheid.”

