Meer vergiftigingen door afslankmiddelen: ‘Uitgedroogd op spoedeisende hulp’

Geen streng dieet meer, maar een prikje en de kilo’s verdwijnen. Steeds meer mensen grijpen naar afslankmiddelen als Ozempic en Saxenda. Toch blijken die ‘wondermiddelen’ niet voor iedereen zonder gevaar.

Ongeveer de helft van de Nederlandse volwassenen heeft overgewicht en 14 procent heeft obesitas, dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Dit zal zelfs oplopen tot 64 procent in 2050; we stevenen af op een heuse obesitas-epidemie.

Vergiftiging door afslankmiddelen

Afslankmiddelen lijken de ideale oplossing, maar zijn niet zonder risico’s. Het aantal vergiftigingen door afslankmedicatie is het afgelopen jaar verdubbeld, schrijft het Algemeen Dagbad. Er kwamen dit jaar bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in Utrecht al 105 meldingen binnen over vergiftigingen met afslankmedicatie. In 2024 lag dat getal in oktober nog op 55.

💉 Ozempic en Saxenda Ozempic is een diabetesmedicijn, dat de bloedsuikerspiegel verlaagt door de aanmaak van insuline te stimuleren. Bijwerking van het medicijn is dat het de eetlust remt, waardoor je afvalt. In onderzoeken verloren deelnemers gemiddeld 15 tot 20 procent van hun lichaamsgewicht. Saxenda is specifiek goedgekeurd voor gewichtsverlies bij mensen met obesitas of overgewicht.

Dylan de Lange, intensivist-toxicoloog en hoofd van het vergiftigingencentrum, zegt in de krant dat zij bovendien van het grootste deel van de vergiftigingen niets horen. Artsen en hulpverleners zijn namelijk niet verplicht om een melding bij het vergiftigingencentrum te doen.

In bijna alle gevallen ging het om mensen die de medicijnen zonder overleg met een arts gebruiken en de medicijnen online of via via verkregen. Het is niet verstandig om ze ‘zomaar’ te gebruiken, stelt De Lange. Je moet de medicatie eerst voorzichtig, onder begeleiding, proberen. „Als het goed gaat, verhoog je de dosis en zo ga je langzaam naar het voor jou juiste niveau.” Artsen benadrukten eerder al dat Ozempic ‘baanbrekend’ is voor de gezondheid, maar niet voor iedereen geschikt is.

Ernstige bijwerkingen

Het probleem zit ‘m niet alleen in hoge doseringen, maar ook in een eventueel vitaminetekort doordat je veel meer minder eet. Daarom is begeleiding door een medicus of diëtist zo belangrijk. De klachten die optreden zijn onder meer misselijkheid, braken en de maag en darmen die niet goed hun werk doen. De Lange: „Zaken als misselijkheid en braken lijken misschien mee te vallen, maar sommige mensen zijn dusdanig uitgedroogd dat ze op de spoedeisende hulp belanden. Mensen die het spul echt in overmaat gebruiken, kunnen last krijgen van gastroparese, een ‘stilstaande maag’.”

De medicijnen worden steeds vaker gebruikt, waardoor er ook steeds meer ernstige bijwerken naar voren komen. „Denk aan leverontstekingen, acuut nierfalen, rhabdomyolyse (spierafbraak) en zelfs ontstekingen in de oogvaten, waardoor blindheid ontstaat.”

Andere bezwaren

Overigens zijn er meer bezwaren met afslankmedicatie. Volgens het Radboudumc sluit het idee dat je bij mooi en slank kunt zijn zonder offers te brengen aan bij het idee dat onze gezondheid maakbaar is. In plaats van hard voor een gezond lichaam te werken, neem je gewoon een afslankmiddel. Maar middelen als Ozempic pakken de onderliggende oorzaken van overgewicht niet aan. Stop je met de prik? Dan komt het gewicht meestal terug. Dat maakt gebruikers langdurig afhankelijk van een duur geneesmiddel.

Volgens artsen en diëtisten zouden afslankmiddelen verhullen dat er een leefstijlverandering nodig is. Ook het Voedingscentrum benadrukt dat mensen zich bewust moeten zijn van de gevolgen en pleit voor preventie om overgewicht te voorkomen, bijvoorbeeld door gezonder te eten en meer te bewegen.

