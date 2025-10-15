Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is nooit te laat: stoppen met roken op latere leeftijd verkleint het risico op het ontwikkelen van dementie

Veel rokers houden zichzelf voor dat stoppen op latere leeftijd geen zin meer heeft, maar niets blijkt minder waar. Nieuw onderzoek wijst namelijk uit dat je de kans op het ontwikkelen van dementie aanzienlijk kunt verkleinen door op latere leeftijd nog te stoppen.

Mensen die op middelbare leeftijd stoppen met roken, kunnen hun cognitieve achteruitgang drastisch verminderen. Uit onderzoek van de University College of Londen blijkt dat hun kans op het krijgen van dementie binnen 10 jaar even groot is als die van iemand die nooit heeft gerookt.

Rokers en ex-rokers

Voor het onderzoek werden 9436 mensen in Engeland, de Verenigde Staten en tien Europese landen onder de loep genomen. Alle proefpersonen waren minimaal 40 jaar oud en rookten vast, aan het begin van onderzoek. Een deel stopte echter gedurende het onderzoek, terwijl het andere deel bleef roken.

Hoewel bij iedereen aan het begin van het onderzoek dezelfde achteruitgang van de hersengezondheid te zien was, werd er zes jaar later toch een opvallend verschil geconstateerd. Degenen die alsnog waren gestopt met roken, hadden aanzienlijk minder last van cognitieve achteruitgang. Het stoppen bleek de afname van spraakproblemen en geheugenverlies met 20 procent te hebben gehalveerd.

Stoppen met roken op latere leeftijd heeft nog effect

Deze bevindingen sluiten aan bij eerdere onderzoeken, waaruit ook al bleek dat stoppen met roken de mentale achteruitgang die bij het ouderdom hoort, kan vertragen. „Ons onderzoek suggereert dat het mensen kan helpen om op de lange termijn een betere cognitieve gezondheid te behouden, zelfs als we 50 of ouder zijn wanneer we stoppen”, zo legt hoofdonderzoeker Dr. Mikaela Bloomberg uit.

„We wisten al dat stoppen met roken, zelfs op latere leeftijd, vaak gepaard gaat met verbeteringen in fysieke gezondheid en welzijn. Maar nu blijkt dus ook dat het voor onze cognitieve gezondheid nooit te laat is om te stoppen”, zo voegt ze daaraan toe. „Bij de personen die stopten met roken, verliep de cognitieve achteruitgang aanzienlijk langzamer dan voor de mensen die bleven roken.”

Hoewel de bevindingen geen bewijs leveren voor een mogelijke oorzaak en gevolg, zou het voor oudere rokers – die minder snel geneigd zijn om te stoppen dan jongere rokers – een ‘dwingende motivatie’ kunnen zijn om alsnog te stoppen, aldus de onderzoekers.

Stoppen met roken? Onderzoek toont aan dat dít een effectieve methode is.

Reacties