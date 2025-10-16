Deel dit artikel: Share App Mail Pin

RIVM waarschuwt voor nieuwe coronavariant die in opmars is, moeten we ons zorgen maken?

De tijd waarin het coronavirus ons dagelijks leven in beslag nam, ligt gelukkig ver achter ons. Maar dat betekent niet dat we niks meer voor het virus te vrezen hebben. Volgens het RIVM maakt een nieuwe coronavariant momenteel zijn opmars en moeten vooral ouderen en mensen met een zwakke gezondheid waakzaam blijven.

Vandaag de dag horen we nog maar weinig over het coronavirus, maar achter de schermen wordt het virus nog streng in de gaten gehouden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoekt via het rioolwater welke varianten er rondgaan en kijkt naar positieve coronatesten om te zien welke variant erin zit.

Nieuwe coronavariant in opmars

De afgelopen weken is volgens het RIVM een duidelijke toename van het virus te zien. Er worden meer virusdeeltjes in het water gevonden en er worden ook aanzienlijk meer zelftesten verkocht. Uit cijfers blijkt dat er afgelopen week zelfs 21 procent meer positieve testuitslagen werden gemeten dan de week ervoor. Waar er afgelopen zomer nog weinig coronagevallen waren, neemt dat aantal de laatste tijd juist flink toe. Met name de subvariant XFG, ook wel bekend als de stratusvariant, komt nu vaak voor. Ook in andere landen is stratus aan een opmars bezig.

Moeten we ons zorgen maken?

Toch is er volgens het RIVM geen reden voor paniek: er zijn vooralsnog geen signalen dat stratus of andere recente subvarianten mensen zieker maken dan eerdere omikronvarianten. Sterker nog: de nieuwe varianten lijken juist tot nu toe minder ziekmakend, waardoor ook het risico op longcovid afneemt.

Volgens immunoloog Ger Rijkers van het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis is het vooral belangrijk om rekening te houden met ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. „Zij kunnen wel in het ziekenhuis belanden door het virus. Voor degenen die een oproep hebben gekregen voor een vaccin is mijn welgemeende advies: doe het.”

Met name hoesten en snotteren zijn momenteel veelgehoorde coronaklachten, dus mocht je hier last van hebben kan het geen kwaad om even voor de zekerheid een coronatest te doen. Bij een positieve uitslag is het verstandig om voorlopig niet in de buurt van kwetsbare mensen te komen.

