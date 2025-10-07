Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuw HPV-vaccin beschermt tegen meer varianten van het virus

Kinderen die zich laten vaccineren tegen het humaan papillomavirus (HPV) krijgen mogelijk binnenkort een prik die tegen nóg meer varianten beschermt.

De Gezondheidsraad adviseert het ministerie van Volksgezondheid om over te stappen op een nieuw vaccin dat breder werkt dan het huidige.

HPV-vaccin voor 9 varianten

Op dit moment krijgen kinderen op hun 10e twee prikken met een zogenoemd 2-valent vaccin. Dat beschermt tegen de twee typen HPV die het vaakst baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker veroorzaken. Het nieuwe 9-valente vaccin biedt dezelfde bescherming, maar dekt daarnaast nog zeven extra virusvarianten, waaronder de typen die genitale wratten veroorzaken.

„Hierdoor kan meer gezondheidswinst worden behaald”, aldus de Gezondheidsraad. De raad onderzocht in opdracht van het ministerie of het vaccinatieprogramma moest worden aangepast, en concludeert dat dit nieuwe vaccin even effectief en veilig is als het huidige.

Wat is HPV eigenlijk? HPV staat voor humaan papillomavirus, een groep van meer dan honderd virustypen die via seksueel contact worden overgedragen. Het virus is ontzettend besmettelijk: ongeveer acht op de tien mensen raken er ooit in hun leven mee besmet. In de meeste gevallen merk je daar niets van. Het lichaam ruimt het virus meestal binnen één tot twee jaar vanzelf op. Maar bij ongeveer 10 tot 20 procent van de besmettingen lukt dat niet. Dan kan het virus veranderingen in cellen veroorzaken die op de lange termijn kunnen leiden tot kanker. Dit gebeurt jaarlijks bij 1100 vrouwen en 400 mannen.

Verschillende vormen van kanker

De bekendste vorm is baarmoederhalskanker, maar HPV kan ook andere vormen veroorzaken, zoals kanker aan de schaamlippen, anus, penis, mond en keel. Daarnaast kunnen sommige varianten van HPV genitale wratten veroorzaken.

Zowel mannen als vrouwen kunnen het virus krijgen en doorgeven. Omdat je een besmetting met HPV niet altijd merkt, kan iemand besmet zijn zonder het te weten. Daarom speelt vaccinatie een belangrijke rol: het verkleint de kans op besmetting én op het ontstaan van kanker aanzienlijk.

Minder HPV-gevallen van baarmoederhalskanker

Sinds 2009 is de HPV-prik onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma voor meisjes, en sinds 2022 worden ook jongens uitgenodigd in het jaar dat ze 10 worden. De eerste generatie gevaccineerde vrouwen laat inmiddels duidelijke resultaten zien: bij hen wordt in het bevolkingsonderzoek veel minder vaak baarmoederhalskanker gevonden dan bij vrouwen die niet zijn ingeënt.

Metro schreef eerder over een tampon die mogelijk HPV kan opsporen.

Wat betekent dit in de praktijk?

Als het advies van de Gezondheidsraad wordt overgenomen, blijft het bij twee prikken, maar dan met het nieuwe vaccin. Daarmee zou Nederland aansluiten bij meerdere andere Europese landen die het 9-valente vaccin al gebruiken.

Het ministerie van Volksgezondheid moet nog beslissen of het advies wordt opgevolgd.

