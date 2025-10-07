Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Risico op langdurige coronaklachten flink kleiner, meldt het RIVM

Het risico op langdurige coronaklachten na een besmetting, lijkt na de pandemie aanzienlijk kleiner geworden. Die conclusie trekt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op basis van een groot onderzoek naar postcovid.

De onderzoekers volgden twee groepen van 5621 mensen voor langere tijd. Mensen uit de eerste groep waren in het najaar van 2023 positief getest, mensen uit de tweede groep juist niet. In die periode gingen de omikronvarianten van het virus al een tijd rond. Die staan als milder te boek dan hun voorgangers.

Coronaklachten nog niet verdwenen, maar…

Al ligt ‘de echte coronatijd‘ 2020 – 2022 al weer lang achter ons, (nieuwe) mensen met coronaklachten zijn er nog altijd. Die zijn soms heftig, zoals bij Anne Vroegindeweij die er het boek De Achterblijvers over schreef. Zij zei op tv eerder: „Hoe langer dat duurt, hoe langer het voelt alsof ik weg lig te rotten. Ik heb ook niet meer het gevoel dat ik een functie heb in mijn omgeving of in de maatschappij. Dat hoor ik ook van lotgenoten.”

Al is de groep mensen met coronaklachten nog groot, wie nu een besmetting oploopt, lijkt dus minder langdurige lichamelijke problemen te hebben. In het door het RIVM genoemde onderzoek, gaven deelnemers elke drie maanden door of ze in de tussentijd het virus hadden opgelopen en of ze klachten hadden. Denk daarbij aan vermoeidheid of concentratieproblemen. Mensen die zulke klachten rapporteerden, deden dat vooral in de eerste drie maanden. De aantallen lagen echter een stuk lager dan tijdens de pandemie. Negen maanden na besmetting kwamen geen verschillen in klachten tussen de twee groepen meer naar voren.

Toch kunnen we niet zeggen dat mensen na een infectie geen postcovidklachten meer kunnen krijgen.

Milde klachten kwamen vaker voor

Van de mensen die aangaven dat ze het virus hadden opgelopen, rapporteerde 0,6 procent ernstige coronaklachten na drie maanden. Nog eens drie maanden later was dat gehalveerd tot 0,3 procent. Milde klachten kwamen vaker voor: na drie maanden gemiddeld bij 7,2 procent. Die cijfers liggen een stuk lager dan toen de alfa-en deltavariant van het coronavirus dominant waren. Toen gaf ongeveer een op de acht mensen aan met langdurige klachten te kampen.

„Toch kunnen we niet zeggen dat mensen na een infectie geen postcovidklachten meer kunnen krijgen”, zegt het RIVM erbij. De resultaten zeggen ook niets over de mensen die al eerder in de pandemie postcovid opliepen. Dat zijn naar schatting zo’n 400.000 mensen.

De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in The Lancet Regional Health Europe.

