Medicijnen zijn steeds vaker zonder recept op websites beschikbaar: dit zijn risico’s

Steeds vaker duiken er online webshops op die medicijnen verkopen die normaal alleen op recept verkrijgbaar zijn. Het gaat onder andere om medicijnen voor ADHD, sterke pijnstillers en slaappillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet deze ontwikkeling met zorg: ze krijgen steeds meer meldingen van mensen die via zulke websites hun medicijnen proberen te bestellen.

Het probleem is dat zulke medicijnen niet alleen gevaarlijk kunnen zijn als ze verkeerd gebruikt worden, maar dat het ook lastig is voor mensen om te weten of ze echte medicijnen krijgen of namaakproducten.

Zonder recept medicijnen bestellen

In 2024 ontving de instelling 114 meldingen en van januari 2025 tot en met begin oktober 2025 waren dat er al 187. De inspectie deed onderzoek naar 150 van deze websites, en wat bleek: vrijwel allemaal verkochten verschillende receptmedicijnen als ADHD-medicatie, opiaten, pijnstillers en slaappillen zonder de koper te vragen naar een recept.

Om wat voor medicijnen het dan gaat? Veelal ADHD-pillen. Kopers lopen risico’s doordat ze de middelen gebruiken zonder begeleiding van een arts, waarschuwt de IGJ: „De herkomst en kwaliteit van de medicijnen is erg onduidelijk. De medicijnen kunnen verontreinigd zijn of te veel of te weinig werkzame stof bevatten, met alle gevolgen van dien. Ook is er vaak sprake van oplichting; mensen betalen wel, maar krijgen niks geleverd.”

Er is een grote groep mensen die gebruik maakt van de websites. De inspectie zegt dat onder meer studenten geïnteresseerd zijn in de ADHD-middelen. Niet omdat ze ADHD hebben, maar omdat ze denken dat ze zich zo beter kunnen concentreren. Het gebruik van ADHD-medicatie zonder medisch toezicht kan echter gevaarlijk zijn. Daarom waarschuwt de IGJ zorgverleners om alert te zijn op jongeren die online verkregen ADHD-middelen gebruiken. Daarnaast heeft de inspectie contact gelegd met onderwijsinstellingen om studenten bewust te maken van de risico’s van het gebruiken van medicijnen zonder recept.

Aangifte tegen websites

De IGJ heeft inmiddels tientallen van deze websites uit de lucht gehaald. Veel van deze sites blijken vanuit het buitenland te worden gerund, wat het extra lastig maakt om ze aan te pakken. Tegen één aanbieder is inmiddels aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Waar het meestal misgaat: de websites zien er vaak uit alsof het gewone, betrouwbare online-apotheken zijn. De sites gebruiken medische beelden, foto’s van mensen in doktersjassen en realistische productfoto’s, waardoor de pillen op het scherm amper te onderscheiden zijn van echte medicijnen. Maar: in veel gevallen gaat het dus om nep‑webshops. Achter sommige sites zitten zelfs criminele netwerken die dit systematisch opzetten.

Kenmerken om deze nepwebsites te herkennen zijn onder andere:

Aanbod van receptplichtige medicijnen zonder dat een recept nodig is.

Vage contactgegevens op website, geen naam van apotheker of arts, geen of nep-bezoekadres.

Betaling via cryptobetalingen zoals bitcoin.

Apotheek niet bekend in register van gevestigde apotheken.

