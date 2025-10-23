Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Long covid tast menstruatiecyclus aan, blijkt uit onderzoek

Vrouwen die long covid hebben, ervaren aanzienlijk vaker zware of onregelmatige menstruaties dan vrouwen zonder langdurige coronaklachten. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat deze week is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Communications.

De onderzoekers tonen aan dat long covid niet alleen vermoeidheid, kortademigheid en concentratieproblemen veroorzaakt, maar ook invloed heeft op de menstruatiecyclus en het baarmoederslijmvlies.

„Long covid is veel meer dan alleen een ademhalingsziekte”, zegt onderzoeker Victoria Male van Imperial College London. „De ziekte beïnvloedt ook het reproductieve systeem van vrouwen en dat verdient meer aandacht.“

Dubbele relatie tussen long covid en menstruatie

Long covid kan de menstruatiecyclus verstoren, maar de fase van die cyclus lijkt ook invloed te hebben op de ernst van long covid-symptomen.

In een grote enquête onder meer dan 12.000 vrouwen bleken deelnemers met long covid bijna twee keer zo vaak zware of langdurige bloedingen te rapporteren dan vrouwen die niet ziek waren geweest. Ongeveer één op de zes meldde bloedingen tussen de cycli.

Een kleiner dagboekonderzoek bij 54 vrouwen toonde dat vermoeidheid, hoofdpijn en duizeligheid vaker toenamen rond de menstruatie. In een derde, biologisch onderzoek werden ontstekingsreacties gevonden in het baarmoederslijmvlies en subtiele hormonale verschuivingen – terwijl de eierstokfunctie zelf intact bleef.

Wat er mogelijk gebeurt in het lichaam

De onderzoekers vermoeden dat chronische ontsteking een belangrijke rol speelt bij de impact op de cyclus. Na een coronabesmetting kunnen immuuncellen in het baarmoederslijmvlies overactief blijven. Daardoor raakt de balans tussen hormonen en bloedvaten verstoord.

„Het baarmoederslijmvlies is erg gevoelig voor immuun- en hormonale veranderingen”, legt Male uit. „Onze bevindingen suggereren dat long covid die delicate balans langdurig kan ontregelen.“

Tijdens de pandemie meldden veel vrouwen dat hun menstruatie veranderde na een besmetting, maar zulke klachten werden vaak afgedaan als stressgerelateerd. Deze nieuwe studie levert voor het eerst biologisch bewijs dat long covid daadwerkelijk verband houdt met menstruatieverstoringen.

Hoewel de klachten niet levensbedreigend zijn, kunnen ze het dagelijks leven sterk beïnvloeden. Zware of langdurige bloedingen vergroten het risico op ijzertekort en vermoeidheid, problemen die bij long covid vaak al spelen.

Meer aandacht in de zorg nodig

De onderzoekers pleiten voor meer bewustzijn hierover in de medische wereld. Artsen zouden menstruatie-veranderingen standaard moeten bespreken met vrouwen die langdurige covidklachten hebben. In veel studies over long covid zijn die gegevens nog niet meegenomen, terwijl ze cruciaal zijn om het ziektebeeld goed te begrijpen. „We kunnen long covid niet goed behandelen als we de helft van de bevolking negeren.”

Wat betekent dit voor vrouwen?

Vrouwen die langdurig klachten houden na een coronabesmetting, doen er goed aan om hun menstruatiepatroon in de gaten te houden. Zwaardere bloedingen, een langere duur van de menstruatie of bloedingen tussen cycli zijn signalen om met een arts te bespreken. Huisartsen wordt aangeraden alert te zijn op deze symptomen en vrouwen zo nodig te controleren op ijzertekort of hormonale verstoringen.

Hoewel het verband nu stevig is aangetoond, blijft onduidelijk of long covid de directe oorzaak is van de menstruatieveranderingen of dat onderliggende immunologische factoren een rol spelen.

De onderzoekers willen in vervolgstudies nagaan of ontstekingsremmers of hormonale therapieën kunnen helpen om de cyclus te herstellen.

