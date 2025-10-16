Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het beste moet nog komen: dit is de leeftijd waarop je brein ‘piekt’

Hoe ouder je wordt, hoe minder waardevol je lijkt te worden voor de maatschappij. Terwijl mensen die in de bloei van hun leven staan, vaak wél gewaardeerd worden. En daar moet verandering in komen, vinden onderzoekers van de University of Western Australia. Zij ontdekten namelijk dat het brein van mensen pas op latere leeftijd ‘piekt’.

De algehele functie van de hersenen blijkt tussen je 55ste en 60ste jaar te pieken. Mensen in deze leeftijdscategorie zouden het beste scoren op het vlak van probleemoplossende taken en zouden ook uitblinken in leidinggevende functies op hoog niveau op de werkvloer.

„Naarmate je jeugd langer geleden is, ben je misschien bang om ouder te worden”, zo legt Gilles Gignac, hoofdauteur van de studie uit. „Maar ons onderzoek toont aan dat er ook een heel goede reden is om juist enthousiast te zijn over oude worden. Voor velen van ons bereikt het algehele psychologische functioneren juist een piek tussen de leeftijd van 55 en 60 jaar. Dus misschien wordt het tijd dat we anders gaan kijken naar mensen van deze leeftijd. De aftakeling is voor hen nog helemaal niet begonnen, ze zijn juist op hun hoogtepunt”, aldus Gignac.

Op deze leeftijd piekt je brein

Voor het onderzoek werd er gekeken naar eerdere studies naar de loopbanen van mensen. Vervolgens kwamen de onderzoekers tot zestien belangrijke cognitieve persoonlijkheidseigenschappen, zoals moreel redeneren, geheugen, verwerkingssnelheid, kennis, emotionele intelligentie, extraversie, emotionele stabiliteit, nauwgezetheid, openheid voor ervaringen en vriendelijkheid. „Door de verschillende studies naast elkaar te leggen, konden we vervolgens in kaart brengen hoe elk van deze eigenschappen zich gedurende het leven ontwikkelt”, aldus Gignac. De onderzoekers ontdekten al snel een ‘opvallend patroon’.

„Het algemene mentale functioneren bereikte een piek tussen de leeftijd van 55 en 60 jaar, voordat het vanaf het 65ste jaar begon af te nemen. Die achteruitgang werd sterker na de leeftijd van 75 jaar, wat suggereert dat de afname van het functioneren op latere leeftijd kan versnellen zodra deze eenmaal is begonnen”, aldus Gignac.

Verkeerde aannames over leeftijd en capaciteiten

De bevindingen van de studie verklaren volgens hem waarom veel veeleisende leidinggevende functies in het bedrijfsleven vaak worden bekleed door mensen in de leeftijdscategorie van 50 tot 60 jaar. Tegelijkertijd zijn er echter ook veel oudere werknemers die moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan, mogelijk omdat werkgevers denken dat ze minder waardevol zijn en binnenkort met pensioen gaan. „Terwijl ons onderzoek duidelijk laat zien dat het menselijk functioneel vermogen juist op middelbare leeftijd een piek bereikt.”

Gelukkig kun je je brein ook een handje helpen zodat deze zo lang mogelijk gezond blijft. Hier wat handige tips.

