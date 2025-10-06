Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Langer leven door een kwartiertje extra te slapen? Volgens onderzoekers is het mogelijk

We weten allemaal dat een goede nachtrust, beweging en gezond eten de basis zijn voor een gezond leven. Maar het lukt niet iedereen om elke nacht netjes acht uur slaap te pakken of uren in de sportschool te spenderen. En wat blijkt? Dat is ook helemaal niet nodig. Onderzoekers hebben ontdekt dat je met een paar kleine aanpassingen in je levensstijl – zoals 15 minuten extra slaap per nacht – je levensverwachting al aanzienlijk kunt verlengen.

Voor het onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Sydney, werden de gegevens van 60.000 mensen bestudeerd over een periode van acht jaar. De onderzoekers keken naar hoe lang deze mensen sliepen, hoeveel ze aan lichaamsbeweging deden en wat hun dieetkwaliteitsscore (DQS) was. De DQS-score, die een schaal van 1 tot 100 heeft, is gebaseerd op de inname van groenten, fruit, vis, zuivelproducten, volkoren granen, plantaardige oliën, geraffineerde granen, bewerkt vlees en onbewerkt vlees.

Levensverwachting verlengen

Het onderzoeksteam ontdekte dat wanneer je vijf en een half uur per nacht slaapt, slechts 7,3 minuten per dag beweegt en je DQS-score 36,9 is, je met een paar kleine aanpassingen je sterfterisico al aanzienlijk kunt verlagen. Met 15 minuten extra slaap per nacht, 1,6 minuten meer beweging en een halve portie groenten per dag extra (of één portie bewerkt vlees minder per week) kun je het risico op een vroegtijdig overlijden met 10 procent verlagen.

Kleine aanpassingen

Als je nog een stapje verder gaat en bijvoorbeeld 75 minuten extra slaapt per nacht, 12,5 minuten matig intensief beweegt en je DQS-score met 25 punten verhoogt naar 61,9, zou je je overlijdensrisico zelfs kunnen halveren. En het fijne is: je hoeft hiervoor geen drastische aanpassingen aan je levensstijl te doen. Volgens de onderzoekers zijn zwemmen, hardlopen, powerwalking en fietsen voorbeelden van matig intensieve beweging.

Daarnaast zou je met een eetlepel gekookte spinazie of een halve middelgrote tomaat al aan een halve extra portie groenten per dag komen. Bewerkte vleessoorten die je af en toe zou kunnen laten staan zijn bijvoorbeeld spek, worstjes en salami.

Overigens bleek er ook nog een perfecte ‘formule’ te zijn voor het verlengen van je levensverwachting. Volgens de Australische onderzoekers is 7,2 tot 8 uur slaap, 42 tot 103 minuten matige intensieve lichaamsbeweging en een hoge DQS de ideale combinatie.

