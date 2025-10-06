Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Heb je een verkoudheid of de griep? Een nieuwe smaaktest moet straks duidelijkheid geven

Het griepseizoen staat weer voor de deur en dat betekent dat de twijfel bij veel mensen toeslaat: zijn ze verkouden óf hebben ze de griep te pakken? In het laatste geval is het fijn als je het weet, want dan kun je voorkomen dat je andere mensen besmet. Gelukkig hebben onderzoekers een snelle en goedkope manier gevonden om voortaan de griep te detecteren.

Door middel van een smaaktest kun je er straks razendsnel achter komen of je besmet bent met een griepinfectie.

Wat is er momenteel beschikbaar?

En dat is best fijn, want er zijn momenteel weinig betaalbare en snelle grieptesten beschikbaar. Er bestaan PCR-testen, waarbij je er met een neusswab kunt komen of je de griep hebt. Helaas is zo’n test vaak traag en prijzig, waardoor je in de tussentijd al allerlei mensen hebt kunnen besmetten. Er bestaan ook nog sneltesten, maar deze missen vaak infecties in de fase voordat symptomen ontstaan. Een nieuwe smaaktest moet hier verandering in brengen. De smaaktest kun je al in een vroeg stadium bij jezelf afnemen – voordat je überhaupt last hebt van symptomen.

Onderzoekers hebben een slimme moleculaire sensor met tijmsmaak ontwikkeld die ze willen verwerken in kauwgom of zuigtabletten. Als je plotseling tijm proeft, dan weet je dat de griep op de loer ligt en kun je hier gericht actie op ondernemen voordat de eerste koorts zich aandient. Dit is ideaal voor mensen die bijvoorbeeld in de zorg met kwetsbare groepen werken, zoals ouderen of mensen met gezondheidsklachten. Voor deze mensen kan een onschuldig griepje ernstige gevolgen hebben en daarom is het belangrijk om ze te beschermen tegen de griep.

Veilig om te gebruiken

De slimme sensor is al in een laboratorium getest en de eerste uitslagen zijn veelbelovend: in reageerbuizen met speeksel van mensen bij wie een griepinfectie was vastgesteld, kwam binnen 30 minuten meetbaar tijm vrij. Daarnaast bleek in experimenten met menselijke en muiscellen dat de sensor de celwerking niet verstoort, wat een eerste indicatie is dat de smaaktest ook veilig is voor het lichaam. Al is daar nog wel meer onderzoek naar nodig.

De onderzoekers geven aan nog ongeveer twee jaar nodig te hebben om de effectiviteit van de sensor te testen en het te verwerken in kauwgom of zuigtabletten. Het doel is dat iedereen zichzelf straks op een laagdrempelige manier op de griep kan testen. „Deze sensor zou een snelle en toegankelijke eerstelijnsscreeningstool kunnen zijn om kwetsbare mensen te beschermen”, aldus projectleider Lorenz Meinel.

