Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dagelijks een blikje (light) frisdrank drinken, verhoogt kans op dodelijke leverziekte met 60 procent

Dat het drinken van frisdrank niet goed is voor je gezondheid, is algemeen bekend. Maar wist je dat je met slechts één blikje frisdrank per dag – of dat nu light is of niet – maar liefst 60 procent meer kans hebt op het ontwikkelen van de dodelijke leverziekte MASLD? Dat blijkt uit een grootschalig Chinees onderzoek.

Voor het onderzoek werden de voedingspatronen van meer dan 123.000 Britse volwassenen geanalyseerd. De deelnemers werd gevraagd om elke 24 uur een voedingsvragenlijst in te vullen, waarin ze hun drankconsumptie moesten bijhouden. Gedurende een vervolgonderzoek van 10 jaar ontdekten de onderzoekers dat 1178 deelnemers MASLD ontwikkelden. 108 van hen overleden aan levergerelateerde aandoeningen.

Wat is MASLD? MASLD staat voor Metabole-disfunctie geAssocieerde Steatotische leverziekte. Dat is een veelvoorkomende leverziekte in westerse landen, die vaak wordt veroorzaakt door een ongezonde levensstijl zoals ongezond eten en weinig bewegen. Het begint met een vervette lever, waarbij vet zich ophoopt in de levercellen. De oorzaak is een verstoorde balans in de vetstofwisseling en suikerstofwisseling. Dat proces is nog omkeerbaar als de oorzaak wordt aangepakt. Je kunt overlijden aan MASLD door ernstige complicaties zoals levercirrose (ernstige littekenvorming in de lever) of leverkanker, maar vaker is de doodsoorzaak gerelateerd aan hart- en vaatziekten die door MASLD worden veroorzaakt of verergerd, zoals een verhoogde kans op hart- en vaatziekten.

Minder dan één blikje frisdrank per dag richt al schade aan

De deelnemers die suikerhoudende dranken dronken, hadden een 50 procent hogere kans om MASLD te ontwikkelen. Opvallend genoeg hadden de deelnemers die dranken met weinig of geen suiker dronken – zoals een Cola Light of Sprite Zero Sugar – een verhoogde kans van 60 procent op MASLD. Slechts 250 ml frisdrank per dag, wat nog minder is dan één blikje, zou het risico op MASLD al aanzienlijk verhogen.

De Chinese onderzoekers ontdekten ook dat het vervangen van dranken met suiker of weinig/geen suiker door water, het risico op het ontwikkelen van MASLD aanzienlijk verlaagde met 12,8 procent en 15,2 procent.

Hoe kan dit?

De onderzoekers denken dat dit komt doordat dranken met suiker een grote invloed hebben op de bloedglucosespiegel, terwijl dranken met weinig of geen suiker het darmmicrobioom kunnen veranderen. „Het hogere suikergehalte in dranken met suiker kan snelle pieken in de bloedglucose en insuline veroorzaken, gewichtstoename bevorderen en de urinezuurspiegel verhogen, wat allemaal bijdraagt ​​aan de ophoping van levervet”, aldus onderzoeker Lihe Liu.

„Dranken met weinig of geen suiker kunnen daarentegen de gezondheid van de lever beïnvloeden door het darmmicrobioom te veranderen, het volheidsgevoel te verstoren, de trek in zoetigheid te vergroten en zelfs de insulinesecretie te stimuleren.”

Belangrijke ontdekking

Volgens Liu werpen de uitkomsten van het onderzoek een heel ander licht op light en suikervrije frisdranken. „Suikerhoudende dranken worden al langere tijd als ongezond gezien, terwijl de light-alternatieven vaak als gezondere keuze worden bestempeld. Ons onderzoek toont echter aan dat dranken met weinig of geen suiker ook in verband worden gebracht met een hoger risico op MASLD, zelfs bij een bescheiden inname van één blikje per dag.”

Dat light onderzoek lang niet zo gezond is als wij denken, bleek eerder ook al uit dit artikel. Een expert liet destijds weten dat één blikje light-frisdrank per dag eigenlijk al teveel is.

Vorige Volgende

Reacties