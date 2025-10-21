Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hierom is alle aandacht voor de darmflora niet alleen maar goed

In de supermarktschappen vind je tegenwoordig een weelde aan zuivelproducten die beloven je darmflora te verbeteren. De voedselindustrie heeft zich vol op dit onderwerp gestort. Onderzoekster Shana Hepping, die promoveerde op het microbioom, legt in Villa VdB op NPO Radio 1 uit waarom dat zowel goed als zorgelijk is.

Onze darmgezondheid komt steeds meer onder de aandacht. Mensen functioneren nu eenmaal beter met een biodivers microbioom in hun darmen. De Belgische wetenschapper en darmflora-expert Rosemarie de Weirdt (40) legde eerder uit hoe je herkent of er iets met jouw darmflora aan de hand is en hoe je de boel preventief gezond houdt.

Aandacht voor darmflora

Allereerst: wat is het microbioom eigenlijk? „Het is een microscopisch kleine samenleving van bacteriën, virussen en andere micro-organismen die niet alleen in onze darmen leven, maar ook op onze huid, in de binnenkant van de mond en in de grond, op planten. Eigenlijk is het microbioom is overal. Maar als het we het over het darm-microboom hebben, dan hebben we het over de darmflora. Een goede darmflora doet zoveel. Het heeft invloed op je immuunsysteem, op je spijsvertering en zelfs op je geestelijke gezondheid. Het heeft zoveel links met verschillende ziektes die je kunt hebben”, legt Hepping uit in het radioprogramma.

Zuivelgiganten richten hun pijlen hierop en investeren in nieuwe onderzoekscentra om producten te ontwikkelen die onze darmflora zouden verbeteren. „Aan de ene kant vind ik het fantastisch. Als de grote industrie ermee bezig is, betekent het dat een wetenschappelijk thema opgepikt wordt. Het is supergoed dat er investeringen worden gedaan, dat brengt ons verder.”

Gezondheid in een pilletje

Maar er schuilt ook een keerzijde aan, betuigt Hepping. „Ik wil wat voorzichtigheid inbouwen. We moeten niet denken dat gezondheid in een pilletje gestopt kan worden. Het microbioom is heel complex. Wat er gebeurt is dat we er één gist uithalen en in een pilletje stoppen. Maar dat kan zich niet helemaal nestelen in je microbioom en dat moet je dagelijks blijven nemen. Dan is het maar een klein segment dat je gezondheid bevordert, en het houdt je een abonnement voor. ‘Neem dit elke dag en dan ben je gezond.’”

In veel gevallen is zo’n supplement ook helemaal niet nodig. „Als je een goed gebalanceerd dieet volgt, veel groente en fruit eet en het advies van het Voedingscentrum volgt, dan heb je al wel een heel stabiel darmmicrobioom van jezelf – als je niet ziek bent.”

Niet alles in een supplement te vangen

De industrie financiert vaak zelf het onderzoek waaruit hun producten voortkomen en houdt de resultaten in eigen hand. Hepping pleit voor meer transparantie. „Ik denk dat we ons moeten realiseren hoe complex de materie eigenlijk is en hoe zeer het microbioom niet in één pilletje te vangen is. Het is superfijn dat de industrie investeert in wetenschap, maar voor de wetenschap is heel belangrijk: wees transparant over wat je doet en de resultaten die je vindt. Die moeten niet ondersteund zijn aan iets wat er al ligt. Dus niet: ‘Wij van Wc-eend adviseren Wc-eend’.

Aan consumenten wil ze nog kwijt: „Je hoeft niet alles in een supplement te vangen.” Ze maakt de vergelijking met proteïne. Je kunt tegenwoordig niet meer om de proteïneshakes, -repen, -toetjes, -soepen of wat voor proteïnevoedsel dan ook, heen. Als er ‘proteïne’ op de verpakking staat, wil dat echter niet altijd zeggen dat dat product per se een gezonde keuze is. Eerder schreef Metro ook over experts die spraken van heuse ‘eiwitpropaganda’. Hepping: „Proteïne wordt heel erg ‘gemarket’ en is een enorme hype, maar het is niet per se nodig om er extra veel van binnen te krijgen.”

