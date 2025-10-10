Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Alle kleine beetjes helpen: 10 minuten per dag intensief sporten verbetert je hartgezondheid

‘Ik heb geen tijd’ is een veelgehoord smoesje dat mensen gebruiken om onder het sporten uit te komen. Maar dat smoesje wordt steeds lastiger om vol te houden: nieuw onderzoek toont namelijk aan dat je al met 10 minuten intensief sporten per dag de gezondheid van je hart aanzienlijk kan verbeteren.

Wetenschappers ontdekten dat korte periodes van activiteit – zelfs al is het maar tweemaal daags vijf minuten – de cardiovasculaire conditie (CRF) aanzienlijk kunnen verbeteren. CRF is een belangrijke maatstaf voor hoe efficiënt je hart, longen en je bloedvaten zuurstof naar je spieren transporteren. Hoe beter je CRF is, hoe minder kans je hebt op hartaandoeningen, hartaanvallen en vroegtijdig overlijden.

Minimaal sporten, groots effect

De bevindingen, afkomstig uit 11 studies onder 414 inactieve mannen en vrouwen, met een BMI variërend van normaal tot obesitas, tonen aan dat sessies van vijf minuten tweemaal per dag, drie tot vier keer per week al een meetbaar verschil kunnen maken. Bij jongere en middelbare volwassenen bleek traplopen, thuis of op een fitnessapparaat, al zeer effectief. En bij oudere volwassenen waren lichte beenoefeningen en tai chi – een Chinese vechtkunst die vloeiende bewegingen combineert met gecontroleerde ademhaling – het meest effectief.

Dergelijke oefeningen verbeterden de CRF van de deelnemers met 4,6 tot 17 procent. Bij deelnemers tussen de 19 en 44 jaar oud bleek de grootste verbetering in hun CRF te zijn opgetreden.

Meer ‘oefensnacks’ in het dagelijks leven

„Doordat deze korte oefeningen makkelijk in je dagelijkse routine kunnen worden toegepast, spelen veelvoorkomende belemmeringen zoals tijdsgebrek en een gebrek aan motivatie geen rol meer”, zo schrijven de onderzoekers in het British Medical Journal. „Wij vinden dat het volksgezondheidbeleid zich dan ook meer zou moeten richten op het integreren van zogeheten ‘oefensnacks’ in het dagelijks leven, door bewegingspauzes gedurende de dag aan te moedigen.”

