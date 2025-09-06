Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zweten als medicijn? De gezondheidsvoordelen van de sauna stapelen zich op

Ooit vooral gezien als ontspanningsritueel, staat de sauna steeds vaker in de spotlights als serieuze gezondheidsbooster. Niet alleen voor je spieren, maar ook voor je hart, hersenen en longen. Recent onderzoek naar de traditionele Finse sauna – met temperaturen van 80 tot 100 graden – laat zien dat regelmatig zweten misschien wel één van de prettigste manieren is om langer gezond te blijven.

De lichamelijke effecten van een saunasessie zijn vergelijkbaar met die van een gemiddelde sportsessie: je hartslag kan stijgen tot zo’n 150 slagen per minuut, je bloedvaten verwijden zich, en je lichaam verliest veel vocht via zweet. Maar het doet meer dan alleen je poriën openen.

Studies laten zien dat twee tot drie keer per week naar de sauna gaan de bloeddruk verlaagt, ontstekingen remt en het cholesterol verbetert. Wie vaker gaat (vier tot zeven keer per week) verlaagt zelfs het risico op een beroerte, hartaanval én plotselinge hartdood met bijna de helft.

Goed voor hart én hoofd

In een langdurige studie onder ruim 2300 Finse mannen bleek dat frequente saunagebruikers tot 66 procent minder kans hadden op dementie of Alzheimer. De verklaring? Vermoedelijk spelen risicofactoren zoals hoge bloeddruk, ontstekingen en verminderde doorbloeding een rol in de preventie. Maar ook het gevoel van ontspanning, sociaal contact en het doorbreken van dagelijkse stress dragen hieraan bij.

Niet alleen het hart heeft baat bij een saunabezoek. Regelmatig gebruik van de sauna blijkt ook het aantal verkoudheden en longinfecties te verlagen. In oudere studies werd zelfs een halvering van het aantal griepgevallen gezien bij saunabezoekers. Mensen met astma of COPD rapporteren minder klachten na een sessie in de warmte. Door de hitte verwijden de luchtwegen, neemt slijmproductie af en verloopt de ademhaling gemakkelijker.

Sauna als pijnbestrijder

Heb je last van spier- of gewrichtspijn? Dan is een saunabezoek zeker het proberen waard. Bij aandoeningen zoals reuma, artrose of fibromyalgie geven veel mensen aan minder pijn te voelen na een bezoek aan de sauna. De warmte werkt ontspannend op spieren en stimuleert de afgifte van endorfine: je eigen lichaamseigen pijnstillers. Zelfs bij chronische spanningshoofdpijn blijkt sauna effectief.

Veilig, maar niet voor iedereen

Hoewel sauna’s over het algemeen veilig zijn, moeten mensen met een instabiel hart of ernstige hartproblemen eerst overleggen met hun arts. De meeste risico’s ontstaan in combinatie met alcohol, te lange sessies of direct in koud water springen. Met name dat laatste kan bij gevoelige mensen hartritmestoornissen uitlokken.

Een paar keer per week naar de sauna gaan is niet alleen fijn, het zou zomaar een van de meest onderschatte gezondheidsgewoonten kunnen zijn. Van een betere bloeddruk tot minder verkoudheden en een lager risico op hart- en vaatziekten; de voordelen zijn divers en veelbelovend. En dat allemaal zonder sportschoolabonnement of ingewikkeld dieet. Alleen een handdoek, hete kamer en een grote dosis ontspanning.

