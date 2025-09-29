Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zwemmen is een betere workout dan hardlopen of de sportschool, dit is waarom

Nu de dagen korter worden, is een rondje hardlopen in het park niet altijd aantrekkelijk en kan de sportschool te druk zijn voor een ontspannen workout. Zwemmen biedt een oplossing: het is toegankelijk, betaalbaar, licht voor de gewrichten en een uitstekende cardiovasculaire training.

Perfect om je conditie op peil te houden tot het voorjaar.

Zwemmers gebruiken hun longen meer

„Zwemmen is uniek onder de duursporten”, stelt Brian Johns, voormalig Olympisch zwemmer uit Canada, in gesprek met The Times. „Waarschijnlijk gebruiken zwemmers hun longen meer bij het ademhalen, waardoor de spieren rond de borstkas sterker worden en de longfunctie verbetert.”

Onderzoek laat zien dat competitieve zwemmers een grotere longcapaciteit hebben dan atleten met een vergelijkbare lichaamsbouw. Hoe groter je longen, hoe meer zuurstof ze kunnen leveren aan je lichaam.

Calorieën verbranden

Zwemmen kan flink wat energie verbruiken, ook al merk je het niet altijd aan het zweten; je bent immers al nat. De vlinderslag is het meest intensief en kan tot 900 calorieën per uur verbranden (al zullen de meesten dit niet langer dan een paar baantjes volhouden). De schoolslag of borstcrawl is beter vol te houden en hiermee verbrand je nog steeds 500 tot 700 calorieën per uur. Hardlopen kan tot 1050 calorieën per uur verbranden, maar zwemmen is een stuk vriendelijker voor je knieën.

Daarnaast is zwemmen goed om je coördinatie te trainen. „Zwemmen is een techniekgerichte sport en vereist veel coördinatie”, legt triatleet en coach Laura Addie uit. Bij borstcrawl moet je je armen, benen en ademhaling op elkaar afstemmen, bij vlinderslag gaat het om gelijktijdige armbewegingen en dolfijnslagen, en bij schoolslag draait alles om precisie tussen slag en kick. „Bewust werken aan je slag en ritme helpt ook bij andere sporten.”

Zwemmen is goed voor je mentale gezondheid

Een onderzoek, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Psychiatry, laat zien dat zwemmen ook je mentale gezondheid verbetert. „Het helpt om je stemming te verbeteren en stress te verminderen”, zegt Addie. „Langzaam baantjes trekken voelt rustiger dan een snelle hardloopsessie of een sessie in de sportschool.”

Bovendien kun je je telefoon in het water niet gebruiken, wat extra ontspanning geeft. En is het zwembad „verrassend sociaal” volgens Johns en Addie. Wist je trouwens dat veel mensen ‘verkeerd’ zwemmen? Hoe je het wél moet doen, lees je hier.

Spierkracht zonder impact

Zwemmen bouwt niet alleen conditie, maar ook spierkracht op, zonder je gewrichten te belasten. „Het is een echte krachttraining voor schouders, rug en nek, en natuurlijk de armen”, zegt Johns.

