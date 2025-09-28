Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Linkshandigen scoren beter in sommige sporten, dit is waarom

Een nieuw wetenschappelijk onderzoek laat zien dat linkshandigen een voordeel hebben in bepaalde sporten. Denk aan tennis, tafeltennis, badminton, maar ook vechtsporten zoals boksen en schermen.

Niet elke sport levert linkshandigen automatisch een voorsprong op. Volgens onderzoekers komt hun voordeel vooral naar voren bij antagonistische sporten, waarbij twee spelers direct tegen elkaar spelen.

Hoewel ongeveer 10,6 procent van de mensen linkshandig is, blijkt uit eerdere studies dat dit percentage onder topsporters in deze sporten vaak hoger ligt. Dat suggereert dat linkshandigen hier inderdaad beter presteren.

Groot onderzoek naar linkshandigen in sport

Een recent onderzoek, gepubliceerd in Royal Society Open Science, keek naar meer dan 15.000 topatleten en analyseerde hun prestaties op verschillende niveaus. Het onderzoek besloeg zes antagonistische sporten: tafeltennis, tennis, badminton en drie disciplines in schermen (épée, foil en sabre).

De onderzoekers keken naar wereldranglijsten tot 2023, waarbij atleten werden ingedeeld in groepen van tien, van de absolute top tot de iets minder elite. Vervolgens werd het aandeel linkshandigen vergeleken met dat in de algemene bevolking.

Het onderzoek bevestigt eerdere bevindingen: linkshandigen zijn vooral oververtegenwoordigd in schermen en tafeltennis, en dan met name bij de beste spelers.

Percentage linkshandigen per sport (vrouwen):

Épée: 17 procent

Foil: 22 procent

Sabre: 12 procent

Tafeltennis: 16 procent

Tennis: 10 procent

Badminton: 8 procent

Percentage linkshandigen per sport (mannen):

Épée: 21 procent

Foil: 27 procent

Sabre: 13 procent

Tafeltennis: 24 procent

Tennis: 12 procent

Badminton: 12 procent

Voor tennis en badminton was er geen significant verschil met de algemene bevolking.

Waar de voorsprong vandaan komt

Wetenschappers noemen twee verklaringen:

Zeldzaamheidsvoordeel; omdat linkshandigen minder vaak voorkomen, zijn ze voor tegenstanders verrassender en moeilijker te voorspellen.

Aangeboren voordeel; linkshandigen gebruiken vaak beide hersenhelften efficiënter bij complexe bewegingen en nauwkeurige doelen, wat een voordeel geeft bij duel-sporten.

Het feit dat linkshandigen vooral in de top van de ranglijsten oververtegenwoordigd zijn, wijst erop dat hun voordeel niet alleen komt door zeldzaamheid, maar ook deels door aangeboren vaardigheden.

Reacties