Deze voeding vertraagt dementie en hartziekten, blijkt uit een langdurige studie

Welke voeding je eet, kan bepalen hoe gezond je ouder wordt. Dat blijkt uit een groot Zweeds onderzoek dat maar liefst vijftien jaar lang ruim 2400 ouderen volgde.

De conclusie: een dieet rijk aan groenten, volkoren producten, noten en gezonde vetten vertraagt de ontwikkeling van chronische ziekten zoals hart- en vaatproblemen en dementie. Wie juist veel rood vlees, bewerkt vlees en gesuikerde drankjes consumeert, versnelt het proces.

Vijftien jaar lang meekijken met voeding

De onderzoekers van het Karolinska Institutet keken naar vier soorten voedingspatronen. Drie daarvan bestonden uit gezonde voeding en legden de nadruk op plantaardige producten, volkoren granen en onverzadigde vetten. Het vierde patroon werd juist als ontstekingsbevorderend bestempeld, met veel rood en bewerkt vlees, frisdrank en geraffineerde granen.

De uitkomst was duidelijk: ouderen die de gezonde diëten volgden en voornamelijk gezonde voeding tot zich namen, bouwden trager meerdere ziektes tegelijk op. Dat gold vooral voor hart- en vaatziekten en dementie. Voor aandoeningen aan spieren en botten was het effect minder zichtbaar.

Eten voor je toekomst

„Onze resultaten laten zien hoe groot de invloed van voeding is op het ontstaan van meerdere ziekten op latere leeftijd”, zegt onderzoeker Adrián Carballo-Casla. Het team wil nu verder onderzoeken welke voedingsadviezen de meeste impact hebben en voor welke groepen ouderen ze het beste werken.

Onder de onderzochte diëten zaten bekende varianten zoals de Mediterrane leefstijl (rijk aan groenten, vis en olijfolie) en de MIND-dieetvorm, speciaal ontwikkeld om het risico op dementie te verlagen.

Wat houden die diëten in?

Het Mediterrane dieet : draait om veel groenten, fruit, peulvruchten, volkorenproducten, vis en olijfolie. Voeding als rood vlees en zoetigheid komt nauwelijks op tafel. Uit eerdere studies blijkt dat dit eetpatroon niet alleen goed is voor hart en vaten, maar ook voor een lager risico op bepaalde kankers zorgt.

: draait om veel groenten, fruit, peulvruchten, volkorenproducten, vis en olijfolie. Voeding als rood vlees en zoetigheid komt nauwelijks op tafel. Uit eerdere studies blijkt dat dit eetpatroon niet alleen goed is voor hart en vaten, maar ook voor een lager risico op bepaalde kankers zorgt. Het MIND-dieet : speciaal ontwikkeld om het risico op dementie te verkleinen. Het is een mix van het Mediterrane en het DASH-dieet (gericht op een gezonde bloeddruk). Extra nadruk ligt hier op bladgroenten, bessen en noten: voeding die de hersenen fit moet houden.

: speciaal ontwikkeld om het risico op dementie te verkleinen. Het is een mix van het Mediterrane en het DASH-dieet (gericht op een gezonde bloeddruk). Extra nadruk ligt hier op bladgroenten, bessen en noten: voeding die de hersenen fit moet houden. Het AHEI-dieet (Alternative Healthy Eating Index): een meer algemene richtlijn die toetst hoe dicht je eetgewoonten liggen bij wat experts als gezond beschouwen. Veel groenten en volkorenproducten, weinig bewerkt vlees, suiker en verzadigd vet.

Wat betekent dit voor jouw voeding?

Ook al richt het onderzoek zich op ouderen, de boodschap is breder: wie vroeg begint met gezonde eetgewoonten, bouwt mogelijk extra bescherming op voor later. Een handvol noten, een bord groente, volkoren pasta in plaats van wit brood: het zijn allemaal kleine keuzes met groot effect op de lange termijn.

