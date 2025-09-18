Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen voelen zich vaak genoodzaakt om hormonale klachten te verbergen op werk: ‘Bang dat carrièrekansen afnemen’

Van hoofdpijn en vermoeidheid tot buikpijn: maar liefst één op de drie vrouwen in Nederland voelt zich genoodzaakt om haar hormonale klachten te verbergen op het werk, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksinstituut TNO. Veel vrouwen zijn bang dat collega’s een negatief oordeel hebben of op hen neerkijken vanwege de gezondheidsproblemen.

Hormonale klachten als vermoeidheid, hoofd– en buikpijn, stemmingswisselingen en spier- en gewrichtspijn blijken vaak voor te komen. Maar liefst 80 procent van de werkende vrouwen geeft aan hier soms of regelmatig last van te hebben. Toch voelt 35 procent zich genoodzaakt om deze klachten verborgen te houden op het werk. Bij andere gezondheidsklachten blijkt er minder gêne te zijn: van zowel mannen als vrouwen zegt 24 procent niks over andere gezondheidsklachten.

Doorwerken met hormonale klachten

Vrouwen met hormoongerelateerde klachten blijken ook vaker door te werken als ze zich ziek voelen. Waar 43 procent van de werknemers met andere klachten doorwerkt, is dat 67 procent bij vrouwen met hormonale klachten. Tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat ze door de hormonale klachten soms minder productief zijn op werk, waarvan 29 procent aangeeft dat de kwaliteit van hun werk er ook onder lijdt.

„Vrouwen die klachten hebben, kunnen zich echt beperkt voelen in het werk”, zegt Karen Oude Hengel, onderzoeker bij TNO, tegen het AD. „Het gaat dus om 1,5 miljoen vrouwen in totaal, een grote groep werkenden.”

‘Zorgwekkend’

Een hoop vrouwen zijn bang dat de klachten een negatieve impact op hun carrière kunnen hebben. „Een vijfde van de vrouwen geeft aan dat je beter je klachten verborgen kunt houden, omdat anders de carrièrekansen afnemen. Dat vind ik erg zorgwekkend”, aldus Oude Hengel. De houding van werkgevers speelt hierin volgens haar een grote rol. „Veel werkgevers vinden het toch een privéonderwerp.”

Een groot deel van de ondervraagden geeft ook aan dat het belangrijk is om het bewustzijn onder leidinggevenden te vergroten. Meer dan de helft van hen vindt dat dit beter moet. Daarnaast zijn er ook veel vrouwen die behoefte hebben aan menstruatieverlof, zo blijkt uit dit onderzoek.

