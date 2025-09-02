Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit trucje gebruiken dieren om in slaap te komen (en wij kunnen het kopiëren)

Terwijl wij uren liggen te woelen en piekeren, dutten dieren moeiteloos weg. Hun geheim? Een oeroud, simpel trucje dat mensen kunnen nadoen. Slaapexpert Floris Wouterson, auteur van Superslapen, vertelt in De Telegraaf wat dat is.

Eén op de twee Nederlanders slaapt slecht, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Nederlanders slapen ongeveer 6,5 uur per nacht, terwijl ze denken minstens 7,5 uur nodig te hebben. Bij de helft van de slechte slapers heeft dit merkbaar effect op het dagelijks leven. Vooral jongeren grijpen vaker naar middelen om beter te slapen, maar mijden liever de huisarts.

Trucje die dieren gebruiken om in slaap te koen

Slaapexpert Floris Wouterson vertelt aan de krant dat dieren een effectieve manier methode om hun lichaam ontspannen en stressvrij te maken, als voorbereiding op het bedritueel. „Het maakt niet uit of je het over een wilde jaguar hebt of jouw viervoeter in huis, ze maken allemaal dezelfde beweging. Een soort schudden of trillen. Als een gazelle na een wilde achtervolging is ontsnapt aan een leeuw, zie je het daarna schudden en trillen met zijn lichaam. Dat is de stress, die letterlijk van het dier afvalt. Cortisolniveaus raken weer gecontroleerd en vervolgens gaat het doodleuk grazen, alsof er niets aan de hand was.”

Het goede nieuws: die beweging kunnen wij nabootsen. Dr. David Berceli, internationale expert op het gebied van trauma-interventie, stressreductie en veerkrachttraining, is de bedenker van deze tension releasing exercises-methode. Het zou het lichaam helpen om diepe spierspanning los te laten en het zenuwstelsel te reguleren, en daardoor ook goed werken voor trauma’s.

Het trucje gaat als volgt: „Ga liggen en ontspan je bekken. Til je bekken omhoog totdat je knieën een hoek van 90 graden vormen, met de voeten tegen elkaar aan. Op een gegeven moment merk je dat je lichaam gaat trillen, dat kan even duren. Laat dat gebeuren en ervaar de ontspanning daarna.” Het advies voor beginners is om dit vijf tot tien minuten vol te houden. Een pauze tussendoor mag.

💤 Hoeveel uur moet je slapen? Het advies voor volwassenen luidt om tussen de zeven en negen uur per nacht te slapen. Korter dan zes uur slapen hangt slapen met een waslijst aan ziekten en aandoeningen. Wie niet genoeg slaapt, heeft een hoger risico op gewichtstoename, type 2-diabetes, hartziekten, depressie en angsten. Maar pas óók op dat je niet te veel slaapt, want dat is ook weer niet goed voor je brein. Ook de slaapkwaliteit is belangrijk. Beide zijn noodzakelijk voor een goede gezondheid.

Fysiologische zucht

De oefening werkt ook goed om te dealen met stress en emoties. Maar het is niet altijd even gepast om op de grond te gaan liggen en trillen. Daarom tipt Wouterson de zogenoemde fysiologische zucht. Volgens Wouterson doen baby’s en kinderen dit nadat ze hebben gehuild, maar zijn volwassenen het „gewoon vergeten”, ondanks dat het „evolutionair bepaald” is. Het hoeft overigens niet zo hard als baby’s en kinderen het doen.

Dit is het trucje: „Adem ongeveer een seconde diep in door je neus en neem direct daarna nog een tweede kortere inademing door je neus. Adem vervolgens gedurende zo’n 3-4 seconden met een zuchtend geluid langzaam en volledig uit door je mond, met een zuchtend geluid.”

