Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Depressie en te veel suiker in frisdrank hebben veel met elkaar te maken: zo zit dat

Dat frisdrank met suiker niet goed is voor je tanden en je gewicht, wist je waarschijnlijk al. Maar een nieuwe Duitse studie wijst erop dat al dat suikerwater ook je mentale gezondheid kan raken. Vooral vrouwen die regelmatig cola of limonade drinken, blijken een grotere kans te hebben op depressieve klachten.

Onderzoekers analyseerden gegevens van bijna duizend volwassenen. Daarbij viel op dat vrouwen die veel frisdrank dronken, 17 procent meer kans hadden op een depressiediagnose. Niet alleen dat: ook de ernst van de klachten lag hoger dan bij vrouwen die weinig of geen frisdrank dronken. Bij mannen werd zo’n verband niet gevonden.

Suiker en depressie: hoe werkt dat?

De verklaring ligt waarschijnlijk in je buik. In de darmen van vrouwen met een hoge frisdrankconsumptie vonden onderzoekers namelijk opvallend veel van een bepaalde bacterie: Eggerthella. Eerdere studies koppelden die bacterie al aan depressie. Meer weten over je darmen en darmflora? Bekijk dan de video hierboven.

Het lijkt erop dat suiker en toevoegingen uit frisdrank het evenwicht in de darmen verstoren, waardoor slechte bacteriën de overhand krijgen en ontstekingsprocessen in het zenuwstelsel kunnen aanwakkeren. Dat zou bijdragen aan sombere gevoelens.

Waarom dit effect alleen bij vrouwen werd gezien, is nog een raadsel. Mogelijk spelen hormonen of verschillen in het immuunsysteem een rol. De onderzoekers benadrukken dat hier nog meer studie naar nodig is.

Wat betekent dit voor jou?

Het onderzoek opent volgens wetenschappers nieuwe deuren: misschien kunnen probiotica of voedingsinterventies in de toekomst helpen om depressieve klachten te verlichten. Voor nu is de boodschap simpeler: let op je suikerinname, zeker in de vorm van frisdrank. Kleine aanpassingen in je eet- en drinkgedrag kunnen op lange termijn veel verschil maken voor je lijf en voor je hoofd.

Vorige Volgende

Reacties