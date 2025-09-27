Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Duizenden mensen per jaar krijgen een nieuwe heup of knie, maar hoe tevreden zijn zij eigenlijk?

Heup- en knieprotheses behoren tot de meest uitgevoerde operaties in Nederland. Jaarlijks ondergaan tienduizenden mensen deze ingreep om van hun artroseklachten af te komen. Vaak ogenschijnlijk met succes: de pijn vermindert, het lopen gaat beter, en mensen kunnen hun dagelijkse leven weer oppakken.

Maar hoe tevreden zijn patiënten nu eigenlijk na zo’n operatie? Is het resultaat altijd zo feestelijk? We duiken in de cijfers.

Meer dan 80 procent tevreden, maar niet iedereen

Op papier zijn de cijfers indrukwekkend. Volgens een grote systematische review naar tevredenheid na een knieprothese is 80 tot 100 procent van de patiënten tevreden met het resultaat van hun operatie. Ook bij heupprotheses zien we vergelijkbare hoge tevredenheidsscores, hoewel zo’n 7 procent van de patiënten toch ontevreden blijft, ondanks een technisch geslaagde ingreep.

Die 7 tot 20 procent ontevredenheid klinkt misschien als een kleine groep, maar als je bedenkt dat het om duizenden operaties per jaar gaat, hebben we het over een flinke groep mensen die teleurgesteld achterblijft. Wat maakt het verschil tussen tevreden en ontevreden patiënten?

Verwachtingen zijn alles

Een van de belangrijkste factoren blijkt de verwachting vooraf. Patiënten die hoopten weer pijnvrij te sporten of trap te lopen zonder moeite, zijn vaker teleurgesteld als die doelen niet worden gehaald. Onderzoek laat zien dat realistische verwachtingen vóór de operatie sterk bijdragen aan tevredenheid na de operatie.

Dat betekent dat goede communicatie met de chirurg essentieel is. Arts en patiënt moeten samen duidelijk krijgen wat er mogelijk is, en ook wat niet. Zo voorkom je dat mensen de operatie ingaan met onrealistische verwachtingen en later ontevreden zijn over een in medisch opzicht geslaagde ingreep.

Pijn, psychische gezondheid en bijkomende ziektes

Ook andere factoren spelen een rol. Mensen die na de operatie aanhoudende pijn ervaren, geven lagere tevredenheidsscores. Daarnaast blijken mensen met angst, depressie of andere psychische klachten vóór de operatie, vaker minder tevreden te zijn na afloop. Psychische gezondheid wordt nu nog lang niet altijd meegenomen in de voorbereiding, maar zou volgens onderzoekers wel een plek moeten krijgen in de evaluatie.

Verder doen mensen met meerdere chronische aandoeningen het minder goed dan mensen zonder bijkomende ziektes. Het herstel verloopt langzamer, en de kans op complicaties is groter, iets wat de algehele ervaring beïnvloedt.

Leeftijd, geslacht en gewricht doen ertoe

Hoewel resultaten per studie wisselen, blijkt uit sommige analyses dat jongere patiënten vaker ontevreden zijn dan ouderen. Dat komt mogelijk doordat jongere mensen meer eisen stellen aan hun functioneren. Vrouwen blijken iets vaker ontevreden dan mannen, hoewel die verschillen klein zijn.

Opvallend is dat de tevredenheid na een heupprothese iets hoger ligt dan na een knieprothese. Dat kan te maken hebben met de complexiteit van het kniegewricht en de hogere verwachtingen rondom functieherstel. Patiënten lijken na een heupoperatie sneller tevreden met pijnverlichting en mobiliteit, terwijl knieklachten soms hardnekkiger blijken.

Goede voorlichting essentieel

Een nieuwe heup of knie is voor veel mensen een uitkomst. De meeste patiënten zijn tevreden, maar een aanzienlijke groep blijft kampen met pijn of teleurstelling. Goede voorlichting, realistische verwachtingen en aandacht voor mentale en lichamelijke gezondheid kunnen dat percentage ontevredenen verkleinen.

Twijfel je of deze ingreep een goede slagingskans heeft bij jou? Vul dan via deze link de zelftest in om een overzicht te krijgen.

Let op: dit is geen medisch advies. Maak je je zorgen om je gezondheid, raadpleeg dan altijd een arts.

