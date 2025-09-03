Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit verrassende signaal kan erop wijzen dat je gaat aankomen (lang voordat je het zelf ziet)

Of het nu je buik is, je billen, je benen of je borsten zijn: veel mensen hebben een specifiek lichaamsgebied waar ze het altijd direct aan merken als ze zijn aangekomen. Maar wat blijkt nu? Gewichtstoename manifesteert zich altijd eerst op een heel andere plek, voordat je het zelf ziet of merkt. En dat is een plek die je nooit zou verwachten.

In The Mel Robbins Podcast, een podcast van de beroemde motivational speaker Mel Robbins, was onlangs Dr. William Li te gast. De wereldberoemde arts en wetenschapper uit de VS kreeg van Mel de vraag om iets over gewichtstoename te delen ‘wat niemand weet’ en zijn antwoord stelde niet teleur. Hij deelde een bijzonder feitje over aankomen.

Aankomen op een bijzondere plek

„In tegenstelling tot wat veel mensen denken begint gewichtstoename niet bij je dijen of je buik. Het begint op een veel subtielere manier en plek”, zo legt hij uit. „Het is het viscerale vet dat zich in ons lichaam bevindt, dat al in een heel vroeg stadium begint te groeien.” En dat vet groeit niet op je billen of je lovehandles, maar op je tong.

„Je tong bestaat uit drie afzonderlijke delen. Je hebt het puntje van je tong, dat lijkt op een acrobaat van Cirque du Soleil. Je hebt het midden van je tong, dat erg sterk is en vol spieren zit en je hebt de achterkant van je tong, dat een groot dik kussen is (een derde hiervan bestaat uit vet). Dit deel zorgt ervoor dat gekauwd voedsel helemaal terug in je maag kan glijden.”

Zo kun je al vroeg merken of je gaat aankomen

Volgens Dr. Li bestaat de achterkant van je tong vooral uit visceraal vet. Visceraal vet is een dieper gelegen vorm van buikvet die zich ophoopt rondom de inwendige organen, zoals de lever, darmen en alvleesklier. Als iemand aankomt en extra lichaamsvet begint te produceren, is het gebied achterop je tong één van de eerste plekken waar het begint te groeien.

Dat verborgen vet heeft ook een verrassende én vervelende bijwerking, namelijk snurken. Als je bedpartner opmerkt dat je ineens bent begonnen met snurken terwijl je dat eerder niet deed, dan weet je dus hoe laat het is.

Slaapapneu

„Als je slaapt, begint het dikke gedeelte van je tong te ontspannen en nu blokkeert die dus je luchtwegen, waardoor je wakker wordt en gaat snurken.” De bewering van Dr. Li wordt ondersteund door andere studies. Zo ontdekten wetenschappers eerder al dat mensen die obesitas hebben en met slaapapneu kampen, vaak veel meer vet op hun tong hebben dan mensen zonder deze aandoening. Dit vet is vooral op de achterkant van de tong te vinden.

Tongvet

Slaapapneu is iets dat je absoluut niet wil ontwikkelen. Het verhoogt namelijk het risico op ernstige gezondheidsproblemen zoals hartaandoeningen, beroertes, diabetes, depressies, geheugenverlies en in ernstige gevallen zelfs de dood. Een onderzoek uit 2020 laat gelukkig zien dat je de symptomen van slaapapneu aanzienlijk kan verminderen door af te vallen en dieetveranderingen door te voeren.

„Sterker nog, hoe meer tongvet je verliest, hoe meer je apneu verbetert”, zo legt co-auteur van deze studie, Richard Schwabb van Penn Sleep Center, uit. Mocht je dus merken dat je ineens uit het niets begint te snurken, dan kan dit volgens Dr. Li een vroeg waarschuwingssignaal zijn voor gewichtstoename, lang voordat het op de weegschaal te zien is of in de spiegel zichtbaar is.

