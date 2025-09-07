Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Pointer: ‘Ruim 14.000 vrouwen verwijderen hun borstimplantaten’

Steeds meer vrouwen doen afstand van hun siliconen borstimplantaten. Uit cijfers van het DBIR-register, geanalyseerd door Pointer (KRO-NCRV), blijkt dat sinds 2015 ruim 14.000 vrouwen in Nederland hun implantaten hebben laten verwijderen. Vooral vanaf 2021 schoot het aantal explantaties omhoog, met een piek van zo’n 2650 in dat jaar.

Hoewel die groei inmiddels iets is afgevlakt, ligt het aantal operaties nog altijd flink hoger dan in de jaren vóór 2021. Tegelijkertijd kiezen steeds minder vrouwen voor een cosmetische borstvergroting: waar het in 2020 nog bijna 6000 keer gebeurde, blijft het de laatste jaren steken rond de 3000 ingrepen. Naar schatting lopen er in Nederland ruim 200.000 vrouwen rond met implantaten.

Metro schreef eerder over borstimplantaten en de misleidende belofte van een levenslange garantie.

Breast Implant Illness

Volgens Marc Mureau, woordvoerder van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC), is het duidelijk: „De toename komt voornamelijk door een stijging onder vrouwen die een cosmetische borstvergroting hebben ondergaan en hun implantaten willen verwijderen vanwege Breast Implant Illness, een verzamelnaam voor uiteenlopende klachten die in verband worden gebracht met borstimplantaten.”



Hij vervolgt: „Uit recent onderzoek blijkt dat deze relatie niet te zien is bij borstkankerpatiënten met borstprothesen. We zien daarnaast een toename van explantaties zonder medische noodzaak, mogelijk door zorgen over de veiligheid van borstprothesen als gevolg van de continu media-aandacht in Nederland.”

Het officiële aantal ligt waarschijnlijk hoger dan de genoemde 14.000, want registratie in het DBIR-register is niet verplicht. Daarnaast kiezen sommige vrouwen voor een operatie in het buitenland, waardoor zij buiten beeld blijven.

Verhoogd kankerrisico

De discussie over de veiligheid van siliconenimplantaten laait regelmatig op. Na de PIP-affaire in 2010, waarbij ondeugdelijke implantaten op de markt kwamen, volgde in 2018 een verbod op bepaalde Allergan-implantaten vanwege een verhoogde kans op BIA-ALCL, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker.

Uit gegevens van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd blijkt dat in Nederland jaarlijks ongeveer twaalf vrouwen met borstimplantaten deze vorm van kanker ontwikkelen. Sinds de eerste diagnose in 1996 zijn inmiddels 121 gevallen geregistreerd, waarvan 28 sinds 2022.

Metro sprak eerder met Lenne, die haar borstimplantaten liet verwijderen.

Rechtszaak tegen Allergan, fabrikant van borstimplantaten

De zorgen vertalen zich ook naar de rechtszaal. Op 23 september staat Bureau Clara Wichmann namens 60.000 vrouwen tegenover implantaatfabrikant Allergan. Zij eisen een schadevergoeding voor „het leed dat hun implantaten en tissue expanders hebben veroorzaakt en mogelijk nog zullen veroorzaken”.

De aflevering van Pointer over borstimplantaten, inclusief verhalen van vrouwen die hun implantaten uit voorzorg of vanwege klachten lieten verwijderen, is zondag 7 september om 22.10 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

