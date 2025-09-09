Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ontbijt uitstellen? Dit zegt het over je levensverwachting

Ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag: een uitspraak die je vast al vaak hebt gehoord. Maar volgens nieuw onderzoek uit de VS en Turkije zou er meer waarheid in zitten dan gedacht.

Wetenschappers ontdekten namelijk dat het tijdstip waarop je ontbijt invloed kan hebben op je gezondheid en zelfs op hoe lang je leeft.

Later ontbijten, korter leven?

Onderzoekers van Mass General Brigham en het Izmir Institute of Technology volgden bijna 3000 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk, in de leeftijd van 42 tot 94 jaar, gedurende meer dan twintig jaar. Wat bleek: naarmate mensen ouder worden, schuiven hun maaltijden op naar later op de dag. Ze ontbijten en dineren later en het tijdsvenster waarin ze eten wordt steeds korter.

Dat lijkt onschuldig, maar de gevolgen zijn dat niet. Mensen die hun ontbijt structureel later namen, bleken vaker te kampen met depressieve klachten, vermoeidheid en slaapproblemen. Ook was er een duidelijk verband met een verhoogd risico op overlijden tijdens de onderzoeksperiode.

Waarom maakt het uit?

Volgens de onderzoekers kan een verschuivend eetritme een signaal zijn van onderliggende fysieke of mentale gezondheidsproblemen. „Wanneer oudere volwassenen steeds later gaan eten, kan dat een eenvoudig meetbaar waarschuwingssignaal van onderliggende problemen zijn”, zegt voedingswetenschapper en circadiaan bioloog Hassan Dashti van Massachusetts General Hospital.

Daarnaast speelt biologie een rol. Mensen die genetisch meer avondmensen zijn, de zogenoemde night owls, bleken vaker hun maaltijden uit te stellen. Dat kan verklaren waarom sommige mensen er gevoeliger voor zijn.

Betekenis voor gezond ouder worden

Het onderzoek benadrukt dat een vast eetritme meer is dan alleen een kwestie van discipline. Een regelmatig ontbijt op tijd kan bijdragen aan zowel lichamelijke als mentale gezondheid en mogelijk aan een langere levensduur.

Dat is interessant in een tijd waarin intermittent fasting, dat voor deze leeftijdsgroep gevaarlijk kan zijn, en andere vormen van vasten populair zijn. Wat voor jonge volwassenen voordelen kan hebben, lijkt bij ouderen juist minder gunstig uit te pakken.

De conclusie van de onderzoekers: niet alleen wát je eet, maar ook wannéér je eet, kan veel zeggen over je gezondheid. Vooral voor ouderen geldt dat het goed is om ontbijt niet te lang uit te stellen.

