Voor het eerst meer kinderen met obesitas dan ondergewicht: hoe kan dat?

Voor het eerst in de geschiedenis kampen wereldwijd meer kinderen en jongeren met obesitas dan met ondergewicht. Dat blijkt uit een nieuw rapport van UNICEF, dat spreekt van een verontrustende en historische ontwikkeling.

Volgens de organisatie heeft bijna één op de tien kinderen tussen de 5 en 19 jaar ernstig overgewicht. In 2000 ging het nog om 3 procent, nu is dat opgelopen tot ruim 9 procent. Het aantal kinderen met ondergewicht is in diezelfde periode juist gedaald van 13 naar iets meer dan 9 procent. Daarmee is 2025 het jaar waarin obesitas onder jongeren het voor het eerst wint van ondergewicht.

Obesitas vs. ondergewicht

Het klinkt misschien als vooruitgang – meer kinderen hebben te eten – maar volgens UNICEF is dat een misvatting. Obesitas zorgt namelijk voor allerlei andere gezondheidsproblemen.

De organisatie waarschuwt dat obesitas niet betekent dat kinderen gezond gevoed zijn. Veel jonge kinderen krijgen te weinig groenten, fruit en eiwitrijke voeding binnen, terwijl ultrabewerkte snacks en frisdrank steeds vaker hun bord vullen.

Marketingbombardement

Dat is niet geheel toevallig. Uit een wereldwijd jongerenonderzoek blijkt dat driekwart van de ondervraagden de afgelopen week reclame zag voor fastfood of frisdrank. „Kinderen worden voortdurend blootgesteld aan slimme, digitale marketingstrategieën, vaak onzichtbaar voor ouders en toezichthouders”, aldus UNICEF. De voedselindustrie steekt bovendien miljarden in lobbywerk om strengere regels tegen te houden.

„Dit zwaar bewerkte voedsel is vaak relatief goedkoper dan vers of amper bewerkt voedsel”, staat in het rapport. Landbouwsubsidies op grondstoffen zoals mais en soja drukken de prijs van chips en frisdrank, terwijl groente en fruit duurder blijven.

Economische tikkende tijdbom

De gevolgen zijn niet alleen medisch, maar ook economisch. Als het huidige tempo doorzet, kan de wereldwijde economische schade van obesitas en overgewicht in 2035 oplopen tot 4 biljoen dollar per jaar. Vorig jaar waren er ook al zorgen over het stijgende aantal kinderen met overgewicht.

UNICEF roept overheden op tot stevige maatregelen: duidelijke etiketten, hogere belastingen op ongezond eten en een verbod op junkfood in scholen. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, noemt obesitas „een groeiende bedreiging voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen wereldwijd”.

