Onderzoek: hierom is het niet slim om op het toilet te scrollen op je telefoon

Even door je Instagram scrollen terwijl je een grote boodschap doet: voor veel mensen is het automatisme geworden. Hun telefoon gaat óveral mee naartoe, dus ook naar het kleinste kamertje in huis. Maar wist je dat deze gewoonte je een vervelende gezondheidskwaal kan opleveren?

Uit een nieuw onderzoek van het Beth Israel Deaconess Medical Centre in de Verenigde Staten blijkt dat mensen die hun telefoon meenemen naar het toilet, over het algemeen ook langer op het toilet zitten dan mensen die hun telefoon niet meenemen. En met die lange zit is je derrière en zijn in het specifiek je darmen allesbehalve blij. Uit de studie blijkt namelijk dat het meenemen van je telefoon op het toilet de kans op aambeien met 46 procent kans verhoogt.

Vaak op de telefoon op het toilet

Voor het onderzoek kregen 125 volwassenen die al een darmkankerscreening ondergingen ook een vragenlijst voorgeschoteld. Ze werden onder andere gevraagd naar hun toiletgewoontes en werden ook door artsen onderzocht op aambeien. Van de hele groep gaf twee derde aan dat ze hun smartphone meenemen naar het toilet.

Mensen die hun telefoon meenemen naar het toilet, zijn doorgaans jonger dan de mensen die dat niet doen én ze brengen meer tijd door op de wc. 37 procent bracht meer dan vijf minuten achter elkaar door op het toilet, vergeleken met 7,1 procent van de telefoonloze groep. Met name nieuws lezen en scrollen door sociale media bleken populaire activiteiten op het toilet te zijn. Ook lezen deze mensen regelmatig sms’jes of emails, spelen ze spelletjes of bekijken ze video’s.

Advies: geen telefoon op het toilet

De groep met telefoon bleek ook vaker last te hebben van aambeien dan de telefoonloze groep. Opvallend genoeg werd persen tijdens een toiletbezoek niet in verband gebracht met een verhoogd risico op aambeien – in tegensteling tot sommige eerdere studies. „Deze studie ondersteunt het advies aan mensen in het algemeen om hun smartphone niet mee te nemen naar het toilet en te proberen niet meer dan een paar minuten per dag naar het toilet te gaan”, zo concludeert hoofdauteur dr. Pasricha. „Als het langer duurt, vraag jezelf dan af waarom dit zo is. Is dat omdat je last hebt van een moeilijke stoelgang of omdat je misschien ergens anders op gefocust was?”

