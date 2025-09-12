Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nieuwe vaccinatieronde tegen coronavirus gaat van start: is het voor iedereen nodig om deze te halen?

De tijd dat het coronavirus het nieuws domineerde ligt al langere tijd achter ons, maar dat betekent niet dat het virus weg is. Vanaf 15 september start er zelfs weer een nieuwe vaccinatieronde tegen corona. Betekent dit dat we een nieuwe coronagolf kunnen verwachten? En is het de bedoeling dat iedereen de vaccinatie haalt? Het RIVM geeft antwoord.

Hoewel je zelden mensen nog over het coronavirus hoort praten, is het coronavirus nog steeds aanwezig en kan het elk moment weer opleven. Nu de zomer langzaam tot een einde komt, verwacht het RIVM dat het aantal luchtweginfecties in het najaar weer aanzienlijk zal oplopen. Dat betekent niet dat er een nieuwe coronagolf aan zit te komen, maar wel dat er nog wekelijks mensen in het ziekenhuis belanden als gevolg van een coronabesmetting.

Ook zijn er nog steeds mensen die komen te overlijden door het virus, maar dat zijn echt uitzonderingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om mensen die op hoge leeftijd zijn of mensen die al ziek zijn.

Voor wie is de vaccinatieronde tegen het coronavirus bedoeld?

Sinds eind juli ziet het RIVM ook een geleidelijke toename van het aantal mensen met het coronavirus. De aantallen zijn echter niet alarmerend, maar komen overeen met dezelfde periode vorig jaar. Om mensen met een verhoogd risico beter te blijven beschermen tegen een ziekenhuisopname of overlijden door corona, start er weer een nieuwe vaccinatieronde. Deze prik kan worden gehaald tot en met 5 december 2025. Niet iedereen hoeft de prik te halen, hij is bedoeld voor de volgende risicogroepen:

Iedereen die 60 jaar of ouder is.

Mensen van 50 tot en met 59 jaar die jaarlijks een uitnodiging voor de griepprik krijgen.

Volwassenen en kinderen uit medisch-hoog risicogroepen (bijvoorbeeld mensen met een ernstige afweerstoornis).

Zorgmedewerkers die direct contact hebben met kwetsbare patiënten.

Ook voor sommige mensen die niet in bovenstaande doelgroep vallen is de coronaprik beschikbaar. Namelijk voor mensen die een kwetsbaar gezinslid hebben of mensen die op advies van een behandelend arts een coronaprik willen halen.

Hoe kun je een afspraak maken?

Iedereen die 60 jaar of ouder is, heeft een uitnodigingsbrief van het RIVM ontvangen of ontvangt deze nog. Personen jonger dan 60 jaar die tot een van de hierboven genoemde risicogroepen behoren, ontvangen geen brief maar kunnen vanaf 26 augustus een afspraak maken bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via planjeprik.nl of door te bellen met 0800-7070.

