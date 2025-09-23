Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer mensen naar de biologische tandarts: wat is dat en is het duurder dan de normale tandarts?

Waar biologische voeding inmiddels gemeengoed is, duikt dat label nu ook steeds vaker op in de tandartspraktijk. De biologische tandarts wint terrein in Nederland en trekt patiënten uit het hele land. Maar wat houdt dat eigenlijk in? En wat is het verschil met een reguliere tandarts?

Biologisch eten wint aan terrein. Ook kleding gemaakt van natuurlijke stoffen, is in trek. De toegenomen populariteit van de biologische tandarts past naadloos in die tendens.

Biologische tandarts

Biologische tandartsen stellen dat ze meer doen dan gaatjes vullen en tandsteen verwijderen. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT) staat de mond in direct verband met de rest van het lichaam. Een gezonde mond draagt volgens hen bij aan een betere algehele gezondheid. Praktijken omschrijven hun aanpak vaak als „natuurlijk, veilig en patiëntvriendelijk”.

Veel biologische tandartsen kiezen er bewust voor om andere materialen te gebruiken bij de behandeling. Zo vermijden ze amalgaamvullingen, omdat daar kwik in zit, en gebruiken ze liever composiet of keramiek. Over fluoride verschillen de meningen. Waar reguliere tandartsen fluoride juist belangrijk vinden om gaatjes te voorkomen, schrijven biologische praktijken dat ze „liever werken zonder fluoride, omdat er voldoende natuurlijke manieren zijn om tanden sterk te houden”. Voedingsadvies hoort daar vaak ook bij: minder suiker eten, meer vitaminen en mineralen binnenkrijgen.

Wat kost een behandeling bij de biologische tandarts?

Steeds meer mensen mijden de tandarts, omdat ze het niet kunnen betalen. Het gaat inmiddels om een kwart van de Nederlanders. Maar het uitstellen van mondzorg kan uiteindelijk tot ernstige klachten leiden. Goed nieuws voor mensen die naar de biologische tandarts willen. De basisbehandelingen zijn qua tarief namelijk gelijk aan die bij reguliere tandartsen, omdat de prijzen landelijk zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een periodieke controle of een vulling kost dus hetzelfde. Extra’s zoals uitgebreide consulten, voedingsadvies of alternatieve middelen kunnen de rekening wel verhogen.

Hoe is de groei in populariteit te verklaren?

Volgens biologische tandartspraktijken zelf is er sprake van een duidelijke groei in populariteit. „Steeds meer mensen zijn kritisch op wat er in hun lichaam gaat en kiezen bewust voor een meer natuurlijke aanpak”, staat bijvoorbeeld op de website van BioTandarts Nederland. Ook melden verschillende praktijken dat patiënten bereid zijn ver te reizen voor behandelingen.

Kritiek en discussie

Toch is er ook kritiek. Niet alle methodes van biologische tandartsen zijn wetenschappelijk onderbouwd, en vooral het vermijden van fluoride roept discussie op. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) verwijst in het Advies Cariëspreventie naar het Ivoren Kruis, waarin staat: „Poets de tanden en kiezen 2× per dag gedurende 2 minuten met de juiste fluoridetandpasta.”

Volgens de beroepsorganisatie is fluoride een bewezen en onmisbaar middel tegen gaatjes. Voorstanders van de biologische tandheelkunde vinden juist dat er voldoende natuurlijke alternatieven zijn en dat reguliere tandartsen te veel vertrouwen op chemische stoffen, die potentieel schadelijk zijn.

Hoe vind je een biologische tandarts?

In Nederland zijn er inmiddels ruim 150 biologische tandartsen, en dat aantal groeit gestaag. Voor wie nieuwsgierig is: op de site van de NVBT staat een overzicht van praktijken verspreid door het land.

