Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Mannen zeggen sporten vaker af dan vrouwen (en dan vooral als het regent)

Een drukke werkdag, regen die met bakken uit de lucht komt of zeurende spierpijn van de vorige keer. Nederlanders hebben genoeg redenen om het sporten over te slaan.

Uit onderzoek van sportspecialist PassaSports blijkt dat tijdgebrek (32 procent) veruit de meest gebruikte smoes is, gevolgd door slecht weer (25 procent) en spierpijn (11 procent). Ook het afhaken van sportmaatjes en angst voor blessures spelen een rol.

Mannen haken sneller af bij regen

Regent het buiten? Dan haken mannen opvallend genoeg sneller af dan vrouwen. 28 procent van de mannen slaat een training over bij regen, tegenover 23 procent van de vrouwen. Ook maken zij zich net wat meer zorgen over blessures (8 versus 6 procent).

„Sporten is niet alleen goed voor je lichaam, het helpt ook tegen een herfstdip en geeft energie”, zegt Jip van Kessel, senior marketeer Running bij PassaSports. Toch weten veel mensen dat, maar belanden ze alsnog op de bank. Vooral regen wordt in de donkere maanden hét excuus om niet te gaan.

Vijf tips om tóch te sporten

Hoe kom je toch in beweging als de verleiding van een avondje Netflix groot is? Van Kessel deelt vijf praktische tips:

Begin klein: al twintig minuten wandelen of hardlopen maakt verschil. Goede schoenen: comfort verkleint de kans op blessures en zorgt dat je het sporten langer volhoudt. Samen sporten: met een vriend(in) of run club houd je het leuker en makkelijker vol. Gebruik een app: tools als Strava maken je vooruitgang zichtbaar én motiverend. Muziek als motivatie: een playlist met het juiste tempo helpt je doorzetten.

Peak-end-rule

Een andere tip is om de peak-end-rule toe te passen. Metro schreef hier vorige maand nog een artikel over. De peak-end-rule betekent in het kort dat het belangrijk is om één bijzonder moment te vinden tijdens je workout, zoals een sprint, en te eindigen met iets leuks. Zet je favoriete muziek op, neem de tijd voor een goede cooldown en geniet van het gevoel dat je iets hebt bereikt.

Je brein onthoudt ervaringen namelijk niet volledig. Ons brein focust vooral op het meest emotionele moment en op hoe iets eindigt. Alles daartussen vervaagt snel. Voor sporten betekent dit dat een korte piek van plezier of energie en een fijn einde je hele training positief kleurt. De saaie middenfase verdwijnt grotendeels uit je herinnering.

Reacties