Onderzoek: met zoveel krachttraining kunnen je cellen wel acht jaar jonger lijken

Goed nieuws voor iedereen die weleens een dumbbell oppakt: krachttraining blijkt niet alleen goed voor spierballen en sterke botten, maar kan je cellen ook jong houden.

Een grootschalig Amerikaans onderzoek onder bijna 5000 volwassenen laat zien dat mensen die regelmatig aan krachttraining doen langere telomeren hebben.

Wat zijn telomeren eigenlijk?

Langere wat? Telomeren dus. Dat zijn de beschermende kapjes aan het einde van je DNA, een beetje zoals de plastic puntjes aan je schoenveters. Hoe korter ze worden, hoe kwetsbaarder je cellen zijn voor schade. Dat proces versnelt het ouder worden en verhoogt de kans op ziektes zoals diabetes en hart- en vaatproblemen.

Uit het onderzoek blijkt dat 90 minuten per week al verschil maakt: dat staat gelijk aan zo’n vier jaar minder biologische veroudering. Til je drie keer per week een uurtje gewichten, dan gedragen je cellen zich zelfs alsof je bijna acht jaar jonger bent. En dat los van andere factoren zoals leeftijd, gewicht of of je ook cardio doet.

Waarom krachttraining zo effectief is

Regelmatig trainen helpt niet alleen om spierverlies tegen te gaan, maar ook om vet rond je organen te verminderen, je bloeddruk en cholesterolwaarden te verbeteren en oxidatieve stress, een belangrijke oorzaak van celveroudering, te verlagen. Allemaal factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan, of aan het voorkomen, van ziektes.

Het mooie nieuws: je hoeft geen fanatieke bodybuilder te zijn om de voordelen te merken. Consistente, bescheiden sessies met gewichten zijn al genoeg om je DNA een flinke oppepper te geven. Dus, de volgende keer dat je twijfelt tussen de bank of de sportschool: die halters tillen zou je zomaar een paar jaar jonger kunnen laten voelen.

