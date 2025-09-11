Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschappers doen verontrustende ontdekking: ‘Klimaatverandering maakt ons dik’

Dat klimaatverandering zorgt voor een stijging van de zeespiegel en extremere weeromstandigheden, is algemeen bekend. Maar wat veel mensen niet weten, is dat klimaatverandering ook invloed kan hebben op ons gewicht. Toch is dit precies wat onderzoekers van de Cardiff University in Wales beweren.

Eén van de meest bekende gevolgen van klimaatverandering, is dat het steeds warmer wordt. De zomer zal zich steeds vroeger aandienen en daarbij komen ook extremere weertypes kijken. We zullen bijvoorbeeld vaker te maken krijgen met sneeuw en hagel, maar ook met hitte en droogte. En dat laatste heeft invloed op onze eetpatronen, zo blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd is in Nature Climate Change.

Hoe warmer, hoe meer suiker

Onderzoekers ontdekten dat hoe warmer het wordt, hoe meer mensen geneigd zijn om suikerrijke voedingsmiddelen zoals frisdranken, sap en bevroren desserts te eten. Warm weer zorgt ervoor dat we sneller zweten en dat we ook meer moeten drinken om gehydrateerd te blijven. Veel mensen grijpen hiervoor niet naar water, maar juist naar ongezonde, suikerrijke alternatieven.

Voor de studie verzamelden de wetenschappers de aankoopgegevens van Amerikaanse huishoudens van 2004 tot 2019. Ze vergeleken hierbij de hoeveelheid suiker in de boodschappen met de lokale weeromstandigheden. Denk hierbij aan de temperatuur, de windsnelheid en de luchtvochtigheid. De wetenschappers ontdekten een sterk verband tussen de dagelijkse temperatuur en de hoeveelheid suiker die werd ingenomen. Tussen 12 en 30 graden bleken mensen 0,7 gram meer suiker per dag te eten voor elke graad warmer. Dat betekent dat mensen bij 25 graden meer suiker eten dan bij 12 graden.

Verklaring voor gewichtstoename door klimaatverandering

Volgens hoofdonderzoeker Dr. Pan He heeft dit twee redenen. „Ten eerste bevordert een hogere temperatuur de stofwisseling, wat leidt tot een hogere behoefte aan hydratatie. Als iemand gewend is om suikerrijke dranken te drinken om zichzelf te hydrateren, kan dit uiteindelijk een probleem worden. Ten tweede kan men bevroren voedsel en dranken gaan gebruiken om fysiek af te koelen en veel van deze producten bevatten toegevoegde suikers, zoals bevroren yoghurt en ijs.” Als de wereldwijde opwarming zich voortzet, voorspellen Dr. Pan He en haar co-auteurs dat de gemiddelde Amerikaan in 2095 2,99 gram meer suiker per dag zou kunnen consumeren.

