Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kan meer kauwen echt helpen om meer calorieën te verbranden? Zo werkt het

Misschien hoorde je het vroeger van je ouders: „Goed kauwen!” Maar waarom eigenlijk? Helpt dat echt om meer voedingsstoffen uit je eten te halen, zoals vaak wordt beweerd? Of verbrand je er zelfs calorieën mee, zoals soms wordt gesuggereerd? Toch is goed en langzaam kauwen belangrijker dan je misschien denkt. Het kan niet alleen de spijsvertering verbeteren, maar ook bijdragen aan een verhoogd gevoel van verzadiging en zelfs helpen bij het voorkomen van overgewicht.

Onderzoeker Guido Camps van de Wageningen Universiteit onderzoekt dit fenomeen en legt uit waarom kauwen blijkbaar zo goed voor je gezondheid is.

Waarom is het zo gezond?

Dat je met kauwen meer calorieën verbrandt, kan Camps van de Universiteit van Nederland, allereerst bevestigen. „Kauwen kan eigenlijk een soort voorbode zijn voor verzadiging. De vraag is dan: wanneer stoppen mensen met eten? Het begin van een maaltijd begrijpen we al goed: mensen eten omdat ze honger hebben en iets lekker vinden. Maar het moment waarop ze stoppen, is veel moeilijker te voorspellen.”

Tijdens het kauwen sturen je kaken signalen naar je hersenen. Camps legt uit: „Het malen van het eten geeft direct terugkoppeling: er wordt nu gegeten. Dat signaal helpt je brein te registreren dat je vol begint te raken. De textuur van je voedsel fungeert dus als een soort hint: je hersenen krijgen informatie over hoe lang je al aan het eten bent en wanneer het tijd is om te stoppen.”

Een tip van de onderzoeker: „Kies voedsel met een flinke bite: de rest wordt vervolgens geregeld door je kiezen én je brein. Hoe meer structuur of crunch het voedsel heeft, hoe actiever je kaken aan het werk zijn.”

Allerlei voordelen

Camps noemt naast het verbranden van calorieën andere positieve gevolgen als het gaat om beter kauwen. „Wanneer je nu moet stoppen met eten is, zonder het kauwen, veel moeilijker om te weten te komen. En als we dat beter weten, kunnen we er ook voor zorgen dat mensen misschien iets minder eten en daardoor wat slanker blijven. En dat is gewoon een grote uitdaging op dit moment.”

Wat is dan goed om op te letten? Camps legt uit bij welk voedsel je nauwelijks hoeft te kauwen. „Wat we hebben gezien, is dat mensen eigenlijk hetzelfde broodje aten, maar we toch verschillende gezondheidsvoordelen zagen. Het verschil zat alleen in de textuur: het ene broodje was knapperig, het andere zacht.”

Het zachte broodje daagt minder uit om te kauwen, waardoor je het sneller opeet en je minder vol voelt. Voeding is volgens de onderzoeker daarom ook meer dan alleen calorieën: „Textuur speelt een belangrijke rol. Hoe knapperiger het broodje, hoe meer het je laat kauwen, en hoe meer dit beïnvloedt hoeveel je uiteindelijk eet. Omgekeerd geldt: als voeding weinig textuur heeft, kun je in korte tijd veel calorieën binnenkrijgen.”

Goed kauwen

Camps legt het belang van dit onderzoek uit: „Wereldwijd sterven jaarlijks 4 miljoen mensen door overgewicht. Alleen al in Nederland heeft de helft van de volwassenen matig tot ernstig overgewicht. Het helpt dan niet dat de supermarkt volligt met calorierijke producten waar je bijna je tanden niet meer in hoeft te zetten, zoals een zachte candybar.”

„Je schuift zo’n product bijna ongemerkt naar binnen en krijgt veel calorieën binnen. Daardoor eet je sneller te veel, en op de lange termijn leidt dit tot gewichtstoename. Dat zie je terug in veel producten: ze leveren te snel te veel calorieën, terwijl je er weinig voor hoeft te kauwen”, zegt Camps.

Wat zijn dan producten die ongemerkt veel calorieën kunnen bevatten? „Een goed voorbeeld is het verschil tussen een smoothie en een stuk fruit, of volkoren versus witbrood: hoe meer je moet kauwen, hoe langzamer je eet en hoe beter je verzadigingssignalen kunt registreren”, benadrukt Camps.

Reacties