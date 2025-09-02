Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tienduizenden Nederlanders hebben geen huisarts: zorgverzekeraars schieten te hulp

Het tekort aan huisartsenpraktijken zorgt ervoor dat tienduizenden Nederlanders zonder vaste huisarts zitten. Zorgverzekeraars gaan daarom meer steun bieden aan huisartsen die een eigen praktijk willen beginnen.

Tot nu toe gebeurde dat alleen kleinschalig en in de vorm van experimenten, maar vanaf volgend jaar wordt de financiële hulp structureel. Huisartsen kunnen dan steun aanvragen om de eerste periode, waarin nog niet genoeg patiënten zijn ingeschreven, te overbruggen. Ze krijgen per patiënt een vaste vergoeding, zodat de praktijk draaiende kan worden gehouden.

Patiëntenstops en lange wachtlijsten

Volgens de verzekeraars blijkt uit eerdere ervaringen dat nieuwe praktijken meestal snel genoeg groeien om financieel stabiel te worden. Vanaf 2026 komt er bij alle grote zorgverzekeraars een speciaal steunpakket voor gebieden waar veel patiëntenstops zijn. En dat is op dit moment bijna overal in Nederland.

De druk op de huisartsenzorg is groot. Vorig jaar had 60 procent van de praktijken een patiëntenstop en moeten bestaande patiënten lang wachten op een afspraak. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer blijkt dat zeker 45.000 mensen zonder huisarts zitten. Daarnaast zijn ruim 700.000 Nederlanders actief op zoek naar een andere huisarts, vaak omdat ze zijn verhuisd.

Praktijk openen blijft lastig voor huisarts

Ondanks de financiële steun blijft het voor startende huisartsen ingewikkeld. Een praktijk openen betekent namelijk ook huisvesting regelen, een digitaal systeem opzetten en personeel aannemen. Regionale huisartsenorganisaties spelen daarin een sleutelrol.

De betrokken zorggroepen benadrukken dat geld alleen niet voldoende is. Kennis en begeleiding zijn net zo belangrijk om nieuwe huisartsenpraktijken van de grond te krijgen. Toch wordt verwacht dat de structurele steun van zorgverzekeraars de drempel om een praktijk te beginnen aanzienlijk verlaagt, waardoor Nederlanders hopelijk straks allemaal weer een vaste huisarts hebben.

