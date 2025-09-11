Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Gevaarlijke vapes in omloop: ‘Kunnen leiden tot ernstige gezondheidsklachten’

Er zijn nieuwe ‘THC-vapes’ in omloop die gevaarlijk kunnen zijn. Verslavingskliniek Jellinek en GGD Amsterdam waarschuwen voor ernstige gezondheidsklachten. Meerdere jongeren zijn onwel geworden door de vapes.

Eerder dit jaar sloegen longartsen al alarm, vanwege de gezondheidsrisico’s die vapen met zich meebrengt. Volgens het Trimbos-Instituut zouden jongeren de gevaren van vapen onderschatten. Maar in dit geval gaat het nog een stapje verder.

Waarschuwing van Jellinek en GGD

THC is de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis, verantwoordelijk voor de ‘high’ die gebruikers ervaren. Hulpverleners signaleren dat in het illegale circuit wegwerpvapes worden verkocht als zogenoemde ‘THC-vapes’, maar in werkelijkheid synthetische stoffen uit een lab bevatten die de werkzame stof uit cannabis nabootsen.

„Deze stoffen kunnen sterker en langer werken en soms leiden tot ernstige gezondheidsklachten”, schrijven verslavingskliniek Jellinek en GGD Amsterdam in een bericht aan professionals die met jongeren werken. Meerdere jongeren zijn de afgelopen tijd onwel geworden door dit soort vapes en hadden medische zorg nodig, bevestigt een woordvoerster van Jellinek.

Zembla heeft de vapes onderzocht. Het tv-programma kreeg verschillende THC-vapes die door scholieren zijn gebruikt in handen en liet deze testen bij een gespecialiseerd lab. Vrijwel alle vapes bleken synthetische stoffen te bevatten. Zembla sprak onder meer met scholieren die vertelden dat ze erdoor flauwvielen. Ook kunnen zulke vapes angsten, hartkloppingen en psychoses veroorzaken. De scholieren bestellen de vapes via social media.

Opkomst van deze vapes ‘verontrustend’

Jellinek kent de berichten ook. „Het is belangrijk om erbij te zeggen dat het om een kleine groep gaat, vooral in Amsterdam. Het gebruik van dit soort vapes is gelukkig niet wijdverbreid. We willen het ook zeker niet interessant maken voor jongeren”, zegt een woordvoerster van de gespecialiseerde kliniek.

Precieze cijfers over hoeveel van zulke vapes er in omloop zijn, zijn niet beschikbaar, maar het gaat volgens de woordvoerster om enkele incidenten. Alle jongeren die onwel werden door dit soort vapes, zijn hersteld. „Van illegale vapes is vaak onduidelijk wat er precies in zit en welke risico’s dit met zich meebrengt”, waarschuwen de instanties. Ze raden het gebruik ervan dan ook sterk af.

Demissionair staatssecretaris van Jeugd, Preventie en Sport Judith Tielen noemt het onderzoek van Zembla „verontrustend”. „De opkomst van deze THC-vapes baart ons zorgen. We hebben het hier over illegale troep die echt gevaarlijk is voor je gezondheid. Naast dit directe risico, bestaat ook het risico dat dit gebruik een opstap vormt naar andere middelen.”

