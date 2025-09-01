Deel dit artikel: Share App Mail Pin

EMA keurt na járen nieuwe behandeling tegen acne goed, tieners mogen gaan smeren

Acne is een vervelende en veelvoorkomende huidaandoening. Veel mensen krijgen er last van in de puberteit, maar sommigen blijven er ook op latere leeftijd mee kampen. Voor het eerst in tientallen jaren is er nu een nieuwe behandeling goedgekeurd: het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft groen licht gegeven voor het middel Winlevi.

Winlevi werkt op een andere manier dan bestaande medicijnen. Het is een crème, die hormoongevoelige talgproductie remt. De crème is goedgekeurd door het EMA, maar in Nederland nog niet verkrijgbaar. Nu mag het middel worden gebruikt door volwassenen én jongeren vanaf 12 jaar, schrijft het Franse Le Figaro.

De Nederlandse onderneemster Julia had ooit acne en bedacht zelf een oplossing. Zij verkoopt nu 250.000 producten per jaar, vertelde zij in Metro’s rubriek Jong & Ondernemend.

Crème tegen acne remt talgproductie af

De helft van de vrouwen en een kwart van de mannen heeft ermee te maken: acne. Er zijn diverse middeltjes op de markt om acne af te remmen. De werkzame stof in dit nieuwe middel, Winlevi heet clascotérone. In plaats van bacteriën te bestrijden, zoals antibiotica doen, vermindert het de gevoeligheid van huidcellen van hormonen die talg aanmaken. Talg is een vettige stof die vaak in grote hoeveelheden aanwezig is bij mensen met acne.

Het middel is al langer beschikbaar in de VS en in het Verenigd Koninkrijk, maar nog niet in andere Europese landen. Dat had te maken met strategische keuzes van fabrikant Cosmo, die nu alsnog goedkeuring heeft gekregen.

Toegestaan voor tieners

In de eerste instantie was er twijfel over het gebruik bij jongeren, vanwege mogelijke hormonale bijwerkingen. Maar na nieuw onderzoek en een herbeoordeling door experts in huid- en hormoonziekten, is het middel nu ook toegestaan voor tieners van 12 tot 18 jaar.

Toch betekent dit niet dat het middel meteen overal in Europa verkrijgbaar is en in elke apotheek ligt. Iedere lidstaat moet zelf nog beslissen of de crème op de markt komt. Ook moet nog worden besloten of het wel vergoed wordt door de zorgverzekering.

Middelen tegen acne

Acne kan mild of hardnekkig zijn en de behandeling hangt af van de ernst. Voor milde vormen zijn er vrij verkrijgbare middelen, zoals benzoylperioxidegel of producten met salicylzuur. Deze worden niet vergoed. Een paar jaar geleden dook er op TikTok nog een ‘wondermiddel‘ tegen acne op, maar volgens dermatologen helpt dit niet bij elke vorm van acne.

Bij ernstige acne schrijft de huisarts of dermatoloog vaak antibiotica of vitamine A-zuurcrèmes voor. Ook de anticonceptiepil wordt gebruikt. Deze middelen vallen meestal onder de basisverzekeringen.

Cosmetische behandelingen

Dan zijn er nog cosmetische behandelingen, zoals peelings of lasertherapie. Deze worden meestal niet vergoed, tenzij sprake is van ernstige littekens en je aanvullend verzekerd bent.

