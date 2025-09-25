Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Einde hiv/aidsepidemie dichterbij dan ooit: goedkoop vaccin straks bijna wereldwijd beschikbaar

Een nieuw vaccin tegen hiv, dat bijna 100 procent effectief is in het voorkomen van de ziekte, zal binnen twee jaar beschikbaar zijn in meer dan honderd lage- en middeninkomenslanden. Hiermee lijkt het einde van de hiv/aidsepidemie weer een stapje dichterbij.

Het gaat om het middel Lenacapavir, dat twee keer per jaar moet worden toegediend via een injectie. Het middel biedt telkens zes maanden bescherming tegen een hiv-infectie. Lenacapavir komt al aan het einde van dit jaar op de markt, maar kost dan nog 24.000 euro per persoon.

In 2027 goedkoper beschikbaar in meer dan honderd landen

Gisteren hebben organisaties echter een akkoord bereikt dat ervoor moet zorgen dat het medicijn tegen 2027 beschikbaar zal zijn voor slechts 34 euro per jaar. Het gaat om het Clinton Health Access Initiative in samenwerking met de Gates Foundation en andere organisaties. De goedkopere versie zal in meer dan honderd lage- en middeninkomenslanden op de markt komen.

Wat is hiv/aids? Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Hiv breekt stap voor stap het afweersysteem af dat je beschermt tegen ziekte. Doordat die beschermlaag beschadigd raakt, kun je symptomen en klachten krijgen. Wanneer je afweer zo verzwakt is dat je lichaam zich bijna niet meer kan beschermen, dan noemen we dat aids.

Vaccin tegen hiv/aids moet vervanger worden van PrEP

Onderzoekers hopen dat de injectie de huidige vorm van hiv-preventiemedicatie, PrEP, kan vervangen. PrEP kost ook 34 euro per jaar, maar moet elke dag oraal worden ingenomen. Dat kan voor sommige patiënten lastig zijn, met name in samenlevingen waarin een stigma heerst rondom hiv. Daarnaast is het in sommige landen ook moeilijk om consistent toegang te kunnen krijgen tot het middel en het dagelijks in te nemen. Het nieuwe Lenacapavir-vaccin moet hier verandering in brengen.

Belangrijk voor kwetsbare groepen

Lenacapavir werd afgelopen zomer door de wereldgezondheidsorganisatie WHO goedgekeurd voor hiv-preventie. Deskundigen menen dat het middel kan helpen bij het verminderen van nieuwe infecties bij kwetsbare groepen zoals jonge meisje en vrouwen, sekswerkers, de lhbtqia+-gemeenschap en drugsgebruikers.

