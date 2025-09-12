Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wetenschappers: ‘Mensen die dit drinken, zijn extra aantrekkelijk voor muggen’

Zit jij in de zomer standaard onder de muggenbulten, terwijl je partner altijd met rust gelaten wordt? Er wordt weleens gezegd dat dit te maken heeft met ‘zoet bloed’, maar onderzoekers van de Radboud Universiteit komen met een heel andere verklaring: wat je drinkt blijkt namelijk een grote rol te spelen in hoe aantrekkelijk je bent voor muggen.

Voor het onderzoek werden 500 mensen op een muziekfestival blootgesteld aan duizenden vrouwelijke muggen. Alle deelnemers vulden van tevoren een vragenlijst in over hun hygiëne, dieet en gedrag op het festival, voordat ze hun arm in een speciaal ontworpen kooi vol muggen staken. Deze kooi had kleine gaatjes, zodat muggen de arm van de persoon konden ruiken, maar er niet bij konden komen.

Muggen zijn gek op biertjes

In de kooi zat een camera die registreerde hoeveel insecten de proefpersonen probeerden te bijten. En wat bleek? De deelnemers die bier dronken, waren 1,35 keer aantrekkelijker voor muggen dan degenen die dat niet deden. De deelnemers die aantrekkelijk waren voor muggen, hadden nog een aantal opvallende overeenkomsten: mensen die de vorige nacht met iemand hadden geslapen en geen zonnebrand droegen, bleken meer in trek bij de muggen. Mensen die juist wel zonnebrand droegen of net hadden gedoucht werden juist vermeden.

„We ontdekten dat muggen zich aangetrokken voelen tot mensen die geen zonnebrandcrème gebruiken, bier drinken en hun bed delen”, aldus de onderzoekers. „Ze hebben gewoon een voorkeur voor de hedonisten onder ons”, zo grappen ze.

„We leven in een wereld die verdeeld is tussen mensen die echte muggenmagneten zijn en mensen die het geluk hebben zelden te worden gestoken. Waarom dit zo is, bleef tot nu toe een mysterie. Nu weten we dat muggen een duidelijke voorkeur hebben voor mensen die bier drinken. Ook aantrekking blijkt een belangrijke rol te spelen. Deelnemers die de vorige nacht met succes een medemens hun tent in hadden gelokt, bleken ook aantrekkelijker te zijn voor muggen.”

Nuchtere levensstijl wordt aangeraden

Volgens de onderzoekers beginnen muggen doorgaans met zoeken naar bloed door de koolstofdioxide te detecteren die we uitademen. Wie ze uiteindelijk besluiten te bijten – en hoe vaak – hangt waarschijnlijk eerder af van individuele geuren die dus beïnvloed kunnen worden door de alcoholconcentratie in het bloed.

„Uit ons onderzoek komt naar voren dat een nuchtere levensstijl – waarbij je afziet van drugs en alcohol – alleen slapen én regelmatig zonnebrandcrème gebruiken, die kans op muggenbeten aanzienlijk verkleint”, zo concludeerden ze. „Je moet natuurlijk van een kampeertrip of festival genieten zoals je wilt, maar muggen lijken een zwak te hebben voor mensen die minder verantwoorde keuzes maken.”

