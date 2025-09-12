Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: chronisch slaaptekort kan leiden tot veroudering van de hersenen

Onderzoekers hebben aangetoond dat chronisch slaaptekort kan leiden tot veroudering van de hersenen. Tevens benadrukt het onderzoek het belang van slaap voor de gezondheid van de hersenen.

Slapeloosheid is een veelvoorkomend probleem. Een op de twee Nederlanders kampt met slaapproblemen, blijkt uit recent onderzoek van EenVandaag. Af en toe een gebroken nacht is niet heel erg, maar het wordt een ander verhaal als je last hebt van chronische slapeloosheid. Dat wordt omschreven als ‘slaapstoornissen van minstens drie nachten per week, gedurende drie maanden of langer’. Deze vorm van slapeloosheid kan een langetermijneffect hebben op onze cognitieve prestaties, waaronder dus het ouder worden van de hersenen.

Er leven al langer zorgen over de gevolgen van chronisch slaaptekort voor onze hersenen. Zo hangt slecht slapen samen met een reeks gezondheidsaandoeningen zoals depressie, gewichtstoename en diabetes type 2, schreef Metro al eerder. Door het onderzoek, gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijke tijdschrift Neurology, worden de eerdere zorgen bevestigd. In dit werk wijst een Amerikaans team op een verband tussen chronisch slaaptekort en versnelde hersenveroudering.

Diabetes type 2 herkennen Volgens het Diabetes Fonds is prediabetes „een sluipmoordenaar”, daarom heeft het Fonds een test gemaakt om te kijken of je risico loopt op diabetes en hoeveel dan. Diabetes type 2 zou je kunnen herkennen aan de volgende symptomen: Je bent moe

Je valt af

Je hebt veel dorst

Je moet veel plassen

Je hebt vaak blaasontsteking

Bij vrouwen: jeuk aan de schaamlippen

Bij mannen: vaak ontsteking van de eikel

Over het onderzoek

De onderzoekers volgden ruim 2700 oudere volwassenen, voor een periode van gemiddeld vijf jaar. Bij de deelnemers met chronisch slaaptekort bleek het risico op het ontwikkelen van milde, cognitieve stoornissen of dementie, veertig procent hoger dan bij leeftijdsgenoten zonder insomnia. Ook wezen cognitieve testen uit dat hun hersenfuncties overeenkwamen met mensen die gemiddeld 3,5 jaar ouder waren.

Verhoogde kans op Alzheimer

Hersenscans van een deel van de deelnemers toonden bovendien vaker veranderingen in de witte stof en meer amyloïde-afzettingen. Dat zijn kenmerken die samenhangen met een verhoogde kans op cognitieve achteruitgang en de ziekte van Alzheimer.

„Hoewel het causale verband nog moet worden aangetoond, benadrukken deze resultaten het belang van de behandeling van chronische slapeloosheid. Niet alleen om de slaapkwaliteit te verbeteren, maar ook om de hersenen gezond te houden, door de jaren heen”, zegt neuroloog Diego Carvalho van het Rochester Hospital in de Verenigde Staten.

