Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel beautyproducten straks niet meer verkrijgbaar vanwege risico op vitamine A-‘overdosis’: wat is dat?

Als er één ingrediënt is dat de afgelopen jaren een opmars heeft gemaakt in de beautyindustrie, dan is het retinol wel. Het is bijzonder effectief tegen rimpels en zit dan ook in veel anti-aging producten. Hier komt echter binnenkort verandering in. De reden? Een zogeheten vitamine A-‘overdosis’. Metro legt je er hier meer over uit.

Vandaag de dag zijn er heel wat beautymerken die retinol in hun producten verwerken. Sterker nog: bij veel ‘bestsellers’ is retinol één van de hoofdingrediënten. En dat is niet voor niks, want het versnelt je celvernieuwing en is wetenschappelijk bewezen effectief in het verminderen van zichtbare tekenen van veroudering, zoals rimpels, een doffe teint en ouderdomsvlekken.

Wat is retinol? Retinol is een retinoïde, wat een vorm van vitamine A is. Retinoides verbeteren de kwaiteit van de huid door het celvernieuwingsproces een boos te geven. Daarnaast helpen ze ook bij het tegengaan van collageenafbraak (collageen maakt je huid stevig) en versterken ze de diepere lagen van de huid die de vorming van rimpels tegengaan. Hierdoor ziet je huid er voller en stralender uit, met minder zichtbare lijntjes. Retinol wordt niet alleen ingezet tegen rimpels, maar ook tegen acne.

EU-verbod

Grote kans dus dat één van jouw favoriete beautyproducten retinol bevat. En in dat geval zou het ook kunnen dat dat product binnenkort uit de schappen wordt gehaald of dat de formule ervan wordt aangepast. Over een paar weken treedt er namelijk een EU-verbod in op de verkoop van extra sterke retinol. Vanaf 1 november gelden er beperkingen voor de hoeveelheid retinol die in huidverzorgingsproducten mag worden gebruikt.

Ook mogen er geen nieuwe producten met extra sterke retinol op de markt worden gebracht. In zogeheten leave-on producten, dus bijvoorbeeld crèmes of serums, en afwasbare gezichts- en handproducten mag voortaan een retinolconcentratie tot 0,3 procent zitten. Voor bodylotions geldt straks een maximum van 0,05 procent. Bestaande producten die de nieuwe limieten overschrijden, worden uiterlijk 2027 uit de schappen gehaald.

Vitamine A-‘overdosis’

Dat er strengere wetgeving komt op retinol, is niet voor niks. Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Comité voor Consumentenveiligheid (WCCV) blijkt dat retinol in cosmetische producten veilig is, maar dat het bij sommige consumenten tot gezondheidsklachten kan leiden. Het ingrediënt kan namelijk voor een vitamine A-‘overdosis’ zorgen. Je krijgt namelijk al vitamine A binnen door middel van voeding of bijvoorbeeld voedingssupplementen. Als je dan ook nog eens vitamine A binnenkrijgt door middel van je huidverzorging, dan kun je de maximale aanbevolen inname overschrijden.

Hoeveel vitamine A mag je op een dag binnenkrijgen?

Het Voedingscentrum adviseert mannen om niet meer dan 800 microgram per dag binnen te krijgen en vrouwen niet meer dan 600 microgram. Krijg je meer dan de aanbevolen hoeveelheid binnen, dan kun je last krijgen van de volgende klachten:

Hoofdpijn;

Misselijkheid;

Duizeligheid;

Vermoeidheid;

Afwijkingen aan ogen, huid en skelet.

Bij zwangeren verhoogt te veel vitamine A de kans op aangeboren afwijkingen bij de baby.

Waar is vitamine A goed voor? Vitamine A is overigens wel cruciaal voor je gezondheid. Het heeft namelijk de volgende functies in het lichaam: Het is goed voor het gezichtsvermogen en het aanpassen van je ogen aan schemer.

Het draagt bij aan een normale werking van het afweersysteem.

Het speelt een rol bij de ontwikkeling van het ongeboren kind en de groei van kinderen.

Het is betrokken bij de aanmaak van de cellen in je huid, haar, tandvlees, luchtpijp en longweefsel.

Het draagt bij aan een gezonde huid.

Vermelding op etiket

Om die reden vindt de EU het dan ook belangrijk om strengere regels in te voeren als het gaat om het verkopen van huidverzorgingsproducten met retinol. Naast dat sommige producten zullen verdwijnen wordt het ook verplicht om op etiketten van producten die retinol bevatten de volgende tekst te vermelden: ‘Bevat vitamine A. Houd rekening met uw dagelijkse inname vóór gebruik.’

Reacties